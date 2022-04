La actriz y conductora Ginette Reynal retornó al teatro tras algunos años de ausencia en los escenarios de la mano del conocido dramaturgo y director José María Muscari y su obra "Sex", que se presentará desde esta noche en Mar del Plata durante Semana Santa.

La exmodelo, figura televisiva y del teatro de revista desde la década del '80, se sumó a la experiencia teatral interactiva iniciada por Muscari en 2019, que comenzó una gira nacional con nuevo elenco y estará en Mar del Plata del 14 al 17 de abril en el teatro Lido.

En diálogo con Télam, Reynal sostuvo que "Sex" representa "estímulo, diversión y hablar de un tema sumamente importante, que suele estar tratado de forma superficial y con lugares comunes".

La obra, que se tuvo que adaptar a formato streaming y autoteatro por la pandemia de coronavirus, retomó su forma original y emprende una gira con Reynal e intérpretes como Christian Sancho, Valeria Archimó, Mario Guerci, Celeste Muriega, Nacho Sureda, Sole Bayona, Sebastián Francini, Maxi Diorio, Ernesto Díaz, Ana Devin y Martina Lapcak.

"Sex" continuará su gira bonaerense durante abril el 21 en La Plata, el 22 en Morón, 23 en Canning y 24 en Quilmes, y estará en Santa Fe el 28 en Venado Tuerto, 29 y 30 en Rosario y el 1 de mayo en Cañada de Gómez.

La obra también tiene fechas programadas para el 5 de mayo en San Isidro, el 6 en Tigre, 7 en Floresta, 8 en Lomas de Zamora, 13 y 14 en Córdoba, 15 en Villa María, 25 en Coronel Suárez, 26 en General Pico, 28 Santa Rosa y 29 en Bahía Blanca.

Con coreografías de Mati Napp y producción artística de Paola Luttini, Reynal se incorporó en el rol de anfitriona del espectáculo, papel que compartirá con Sancho y que anteriormente encarnaron las actrices Romina Ricci, Gloria Carrá y Viviana Saccone.

Télam: Hubo ofrecimientos para trabajar en teatro recientemente pero habías dicho que no te sedujeron mucho las propuestas, ¿tuvo que venir Muscari a seducirte para que vuelvas a los escenarios?

Ginette Reynal: Vi "Sex" cuando recién arrancó, con su primer elenco con Gloria Carrá, Diego Ramos y Ana Devin hace unos años. Y me encantó. Había trabajado ya con Muscari en "La casa de Bernarda Alba", así que cuando salí de ver la obra lo llamé y le dije que me tuviera en cuenta en caso de que faltara alguien en algún momento. Porque me encantó lo que había visto y quería ser parte de "Sex".

T: ¿En qué consiste tu rol de anfitriona en la obra?

GR: Voy a ser como una especie de madama. Junto a Christian Sancho llevamos adelante el ritmo de la obra y vamos contándole al público todo lo que va pasando. Al igual que cada uno de los personajes, tengo un monólogo. Una de las cosas maravillosas de Muscari es que siempre busca dar a cada uno su lugar para que tenga la posibilidad de lucirse en el escenario.

T: ¿Estás muy entusiasmada con la vuelta al teatro?

GR: Sumamente entusiasmada. Estar en "Sex" representa estímulo, diversión y hablar de un tema sumamente importante, que me parece que suele estar tratado de forma superficial y caemos siempre en los lugares comunes. Creo que la energía sexual posibilita a todo el mundo relacionarse con el otro y libremente. Los que nacimos en esta era tenemos la suerte de que se cayeran las estructuras y de que uno pueda relacionarse, siempre y cuando estemos de acuerdo. Es un momento único en el mundo. Hablar de sexo es muy importante en este momento. Podemos llevarle al público un excelente momento de estimulación y diversión, pasarla bien y, de repente, plantearte ciertas cosas que quizá son tabú para sacarlas afuera, porque los tabúes generan violencia.

T: ¿Qué es lo que te resulta más desafiante de la experiencia con esta obra en particular?

GR: Es un desafío total y absoluto a mi propia sexualidad. Como dice Muscari: esto no es una obra de teatro, es una experiencia. Una vivencia que nos pasa de verdad. Un momento verdadero de todos los que estamos ahí en el escenario, introspectivo. Está todo en juego, por más que haya un contexto teatral.

T: ¿Qué destacarías del elenco con el que te animás a esta vuelta a las tablas?

GR: Me llevo bárbaro y creo que nos vamos a llevar bien, por lo que percibí. Cada uno es divino en su estilo. Muy comprometidos y profesionales. Es un talento de Muscari, que sabe elegir los elencos y combinar la receta para cada uno de sus platos magistrales, que son sus espectáculos. Lo respeto muchísimo. Es una persona sumamente agradable, versátil, perceptivo e inteligente. Y a mí me calienta la gente inteligente.

T: ¿Y cómo viene tu faceta como artista plástica?

GR: Pinto ya hace más de 12 años. Tomo clases e hice varias exposiciones. De hecho, me estaba yendo a Madrid a una feria a la que suelo ir y tenía todo organizado. Pero justo surgió la posibilidad de estar en la obra, así que di media vuelta y suspendí todo para zambullirme en la experiencia "Sex". (Télam)