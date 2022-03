El animador y productor Gerardo Rozín, creador del exitoso programa musical "La peña de Morfi", se encuentra en "estado delicado" de salud.

Así lo señaló la emisora en la que sale al aire el programa, Telefe, en un comunicado en el que pidió "respeto y cautela" en el manejo de las informaciones sobre el animador, ante las numerosas versiones circulantes en las últimas horas.

"Agradecemos la preocupación. El estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Pedimos a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber", reza el texto difundido.

Rozín comenzó a tener problemas de salud hace un año, cuando luego de sufrir una arritmia se ausentó durante varias semanas a "La peña de Morfi".

"No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer pero sí me tengo que ocupar seriamente para ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron", dijo en aquel momento. Además, agradeció el apoyo de su familia, de Telefe y de sus seguidores, quienes se mostraron muy preocupados al no verlo en el programa.

"Voy a dedicar estos días a ver qué tengo y cuidarme rápido y recién ahora empiezo el camino para ver cuál es el diagnóstico", declaró, aunque su regreso se hizo esperar.

"Me había tomado cuatro semanas de licencia porque había unas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo", declaró cuando reapareció en la pantalla de Telefe semanas más tarde. Y aunque terminó la temporada 2021, Iván de Pineda quedó al frente del programa dominical junto a Jésica Cirio este año.

"Gerardo se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", explicó el conductor de "Pasapalabra". BC/OM NA