La cantante y compositora Georgina Hassan, quien viene construyendo en el terreno de la música latinoamericana, presentará mañana a las 20.30 en el Margarita Xirgu Untref su quinto e introspectivo disco, “Las formas de la noche”, integrado en su mayoría por canciones propias, al que definió como “un encuentro con la intimidad de la palabra y el sonido que habita”.

La intérprete, cuyo nombre resuena en la escena local y lleva dos décadas de trayectoria, habló con Télam sobre este cálido álbum que combina el folclore “global” y lo académico en un puñado de canciones atravesadas por las luces y sombras inspiradas en la noche, como lugar de refugio.

Hassan contó que surgió antes y durante la pandemia, tiempos en los que fue enlazando 12 temas suyos como “Jazmín de deseo“ y “Desvelo“ con una versión en vivo de “Volver a los diecisiete” de Violeta Parra, que cierra el disco y fue grabada con la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario.

“El criterio nocturno no surgió previamente sino que lo fui descubriendo a medida que iban naciendo las canciones, fue un proceso de algunos años. Al juntarlas para pensar en grabar este quinto álbum me di cuenta de este leitmotiv de lo nocturno”.

“Siempre me gustó la noche, la siento como una cita, un espacio propio que siempre me espera; en la noche algo pulsa más fuertemente, como un llamado que nos llega de lejanas orillas. La noche es el encuentro con la intimidad de la palabra y el sonido que la habita”, dijo Hassan.

Georgina toca el piano en “Romancero”, musicaliza “Ventanal”, poema de Víctor Hugo Morales, y “En viaje”, letra de Eduardo Estévez; y registra una personal versión de “Lugar de mí” del uruguayo Mauricio Ubal.

Liliana Vitale y Marcelo Moguilevsky son algunos de los destacados músicos que participan de “La formas de la noche”, cuya publicación digital está acompañada por una edición física (libro + código QR para acceder a la música en alta calidad) y que la cantante mostrará mañana en la sala ubicada en Chacabuco 875, del barrio de San Telmo.

Además de cantar, Georgina toca el cuatro venezolano y la guitarra; y está acompañada por una sólida formación integrada por Pablo Fraguela en piano, acordeón y arreglos, Rafael Delgado en violonchelo, Lautaro Matute en guitarras, Guido Martínez en contrabajo y Facundo Guevara en percusión.

También participa el cuarteto de cuerdas integrado por Diego Tejedor, Adrián Felizia y Rafael Delgado.

Télam: ¿Cómo fueron naciendo las piezas que integran este disco?

Georgina Hassan: Empecé a escribir estas canciones antes de la pandemia buscando en la noche un espacio propio, íntimo, sin interrupciones. No podía hacerlo siempre, pero, algunas noches cuando en casa se iban a dormir, yo me preparaba un té o un mate y me quedaba en mi estudio algunas horas buscando, llamando a las canciones. A veces llegaban a través de la inspiración que me traía algún recuerdo, a veces después de leer un poema o jugando con un instrumento, y otras veces observando un cuadro como sucedió con “Habla el azul” y “La costurera”, dos canciones que integran este disco y que nacieron a partir de las pinturas. La barca mística de OdilonRedon y La costurera de Leonor Fini.

T: Las canciones propias y las versiones de composiciones de Violeta Parra y Mauricio Ubal suenan en un mismo registro, no desentonan. ¿Cómo fue el trabajo para lograr ese equilibrio?

GH: Se dio muy naturalmente, no fue un problema a solucionar, siempre sentí que podían convivir con mis composiciones, tal vez porque son dos canciones que tengo muy incorporadas, que forman parte de mi propio lenguaje. Además los arreglos y la dirección musical de Pablo Fraguela fueron muy determinantes para lograr esa conexión.

T: El disco cuenta con figuras como Liliana Vitale o Marcelo Moguilevsky, ¿Cuál fue el aporte principal de los invitados y cómo fue el trabajo junto a Fraguela?

GH: Cada invitado está presente en este trabajo aportando su propio universo artístico, los convocamos justamente por la particularidad expresiva que tienen y buscamos que pudieran sentirse libres cantando o tocando.

Trabajar con Pablo fue una tarea hermosa, nos conocemos hace muchísimos años, él conoce profundamente mi universo musical y además siempre tuvimos una gran conexión. Además de ser un gran músico y arreglador, Pablo sabe escuchar: por ejemplo escucha las letras de las canciones y eso creo que es fundamental porque entonces la música dialoga con el texto, lo potencia y lo cuida.

T: ¿Cómo describirías musicalmente a Las formas de la noche?

GH: Siempre me resulta difícil describir o definir mi música, hace unos días una amiga me dijo que le parecía que este álbum sonaba a folclore global y de alguna manera siento que es así. En general parto de ritmos folclóricos argentinos o latinoamericanos, pero de pronto aparecen sonoridades de otras latitudes que atraviesan el océano, surge entonces lo celta, árabe o español. Me gusta esa mezcla porque una parte de mi sangre viene de esas latitudes.

También está presente la formación académica en el sonido camarístico de los arreglos de cuerdas de Pablo Fraguela.

T: Después de un largo camino como cantante, referente de la canción latinoamericana. ¿cómo describirías este presente a nivel humano y artístico?

GH: Después de estos casi 20 años de trayectoria, de cinco discos, me siento en un camino propio, haciendo la música que deseo en cada momento y con la fortuna de tener compañeras y compañeros de música que admiro y quiero profundamente y que me potencian y me estimulan para seguir creando, principalmente seguir buscando, mantener el deseo, el disfrute y el aprendizaje.

T: ¿Qué podés adelantar de la presentación de este viernes?

GH: Va a ser un concierto muy especial porque van a estar presentes la mayoría de músicos y músicas que participaron de este disco, y en un teatro precioso e histórico como es el Xirgu. (Télam)