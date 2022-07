El actor argentino Gastón Ares es el integrante más joven de la Compañía Argentina de Teatro Clásico (CATC), que en estos momentos bajo la batuta de Santiago Doria recorre los festivales españoles de Peñíscola, Almagro, y Olmedo, con sus puestas de "La discreta enamorada", "La celosa de sí misma" y "El lindo don Diego", oportunamente estrenadas en el porteño Centro Cultural de la Cooperación.

"Es fundamental invertir nuestro tiempo en formarnos, formarnos y formarnos, buscando incorporar herramientas que potencien nuestras aptitudes e incluso, como es el caso de la actuación en verso, conquistar conocimientos específicos y codiciados no solo en nuestro país sino a nivel internacional", sostuvo Ares en comunicación con Télam desde España.

El intérprete es el más joven integrante de la CATC aunque forma parte desde el inicio del elenco iniciado en mayo de 2017 que sigue incorporando figuras a su staff, tales los casos de Luis Longhi y Andrés D' Adamo.

Con otros cinco intérpretes (Irene Almus, Mónica D'Agostino, Pablo Di Felice, Francisco Pesqueira y Ana Yovino), más su creador y director Doria, la asistente de dirección Jazmín Ríos, el jefe técnico Horacio Novelle y la productora Fabi Maneiro, el grupo está de gira europea.

Con la puesta de "La discreta enamorada", de Lope de Vega, el martes pasado estuvo en el Festival de Peñiscola; desde el viernes y hasta anoche ofreció tres funciones de "La celosa de sí misma", de Tirso de Molina, en el Festival de Almagro; y el miércoles 27 hará su versión de "El lindo don Diego", de Agustín Moreto, en el Festival de Olmedo.

Télam: ¿Cómo creés que es vista por los colegas y la crítica la Compañía como elenco estable y disciplinado?

Gastón Ares: Justamente ese es el motivo fundamental de destaque de nuestra calidad actoral, como así también nos permite aparecer en el radar de productores, colegas y principalmente el público instruido, que exige lo mejor de lo mejor. Por otra parte admiro a cada integrante de la Compañía por su potencial y calidad interpretativa, sumado a que consigo incorporar nuevas herramientas observando la performance de este equipazo de lujo.

T: -¿Qué sentís al actuar ante un público extranjero?

GA: Actuando en el Corral de Comedias del Festival de Almagro, y más allá de que en el primer viaje viví la experiencia desde otra perspectiva, mis ganas de estar en ese escenario tan particular y mágico se venían gestando desde el año anterior, que dicho sea de paso fue mi primer viaje al continente europeo. Sabía lo que tenía que hacer, estaba motivado y expectante por los resultados, pero por sobre todas las cosas deseaba impactar al público extranjero principalmente por mí y para que nuestra empresa continúe cosechando éxitos.

T: ¿Cómo sentís el recibimiento por parte del público español?

GA: Lo siento muy placentero porque es generalmente un público altamente exigente y lo que hacemos además son clásicos que tienen siglos de estudio; han sido actuados un sinfín de veces por los mejores actores y actrices del mundo; y como frutilla del postre somos representantes de la calidad actoral argentina.

Siendo visitantes nos destacan y nos convocan año a año para que seamos locales y defendamos, trasmitamos y representemos las bases de la cultura hispanohablante al punto de ser quienes cerremos festivales como la compañía esperada por todos o, en otros casos, hasta suelen agregar fechas especiales o extra de la programación para tenernos en sus festivales.

T: ¿Qué creés que opinan los españoles y españolas cuando un grupo de argentinos les ofrece obras del Siglo de Oro, consideradas "propias", que aunque respetan el texto son pronunciadas de otra manera?

GA: Puedo responder esto según lo que me comentan el público, las autoridades y colegas del mundo que presencian lo que hacemos: su respuesta es que somos actores de ¡la ostia! Y tan solo con ver y oír un video de aplausos post-función se te eriza la piel de la intensidad y la larga duración de los festejos y la transmisión del cariño de los espectadores en devolución de nuestro arte. Somos el claro ejemplo de que el arte no tiene fronteras, no tiene banderas y es una comunicación directa de corazón a corazón. Aman que esta compañía argentina interprete sus textos.

T: ¿Pudiste ver otros espectáculos en los tres festivales y hacer comparaciones con el trabajo de ustedes?

GA: Si claro, hay compañías que saben exactamente cómo llevar a cabo este estilo de actuación. Y cuando observo colegas que dan en la tecla, no solamente observo milimétricamente su performance, sino que a su vez busco comunicarme para intercambiar visiones y posturas actorales y que me permitan superarme y ser mejor que ayer.

Al fin y al cabo siempre es el público externo quien termina definiendo y comparando, hasta el momento nos están colocando en un lugar privilegiado, que espero y deseo siga así para que mi amada compañía continúe llegando a cada rincón del mundo con nuestro arte.

T: -¿Te llamó la atención algún trabajo particular o alguna obra en la que te hubiera gustado participar?

GA: Sí, me gusta mucho el trabajo que hacen los "Ronlaleros", una fiesta, que sin ir más lejos el director de esta compañía Ron Lala es un argentino nacido en Corrientes, Yayo Cáceres. También Gabriel Garbisu es un director español con quien me gustaría conformar proyecto, porque se nota su pasión y compromiso en lo que hace.

Mantengo vínculos a través de redes sociales y WhatsApp con estos grosos, me generan admiración y respeto absoluto; de más está decir que me encantaría ser integrante de algún proyecto de Ignacio García, el director del festival de Almagro, otro crack. De todos modos, y modestia aparte, para mí Santiago Doria es el número uno.

T: ¿Qué balance hacés del despliegue de la CATC en su paso por España?

GA: El balance de la CATC es 100% positivo, en el exterior y en la Argentina. Estuvimos en los festejos del centenario del Teatro Nacional Cervantes, tenemos nuestro primer libro -en el cual estoy muy contento de volcar mis conocimientos académicos-, y día a día nos sorprende y nos regala alegrías y reconocimientos nacionales e internacionales. Me encantaría que las autoridades nacionales se comprometieran más con nosotros.

Es importante que se ponga la atención en nuestros puntos fuertes para que nos vean en el exterior con los ojos que corresponden: y es que "la Argentina tiene artistas increíbles". Esto no sólo lo digo yo, lo dice el mundo.

(Télam)