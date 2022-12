Gaspar Noé, cineasta argentino radicado en Francia, que dará una clase magistral en el Festival de Cine del Mar Rojo, anunció que sus próximos proyectos son una ficción con niños o un documental portentoso.

“Ya hice una película sobre la vejez con 'Vortex', así que la próxima va a ser diferente. Me gustaría hacer una película en la que los personajes principales sean niños muy pequeños, de entre tres y cinco años, con muy pocos diálogos. Me gusta el cine con niños. Yo no tengo hijos, pero me relaciono con ellos”, señaló en comunicación con el portal Variety.

Sobre su otro plan cinematográfico, contó que le "encantaría hacer un documental con un gran presupuesto, no por la cantidad de dinero que podría gastar, pero sí con todas las herramientas que se usan en comerciales o largometrajes, con efectos especiales elaborados, drones y una banda sonora original”.

Además de “Vortex” -estrenado en el Festival de Cannes y que aquí pudo verse en el Festival de Cine de Mar del Plata de 2021-, el realizador, de 58 años, es autor de otros reconocidos filmes como "Irreversible" y "Enter The Void".

(Télam)