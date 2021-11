La actriz israelí Gal Gadot, reconocida mundialmente por encarnar a la icónica Mujer Maravilla en la franquicia cinematográfica de DC, vuelve al ruedo con el género de comedia de acción en "Alerta roja", la cinta que estará disponible desde este viernes en la plataforma de streaming Netflix y que se propone ser "un nuevo tipo de película de robos".

"Creo que es brillante, muy divertida y sorpresiva, con muchísimas idas y vueltas, suspenso y humor", resumió en diálogo exclusivo con Télam la intérprete, ya experimentada en el rubro de peleas y secuencias explosivas con otras participaciones, por ejemplo, en cuatro entregas de la saga de "Rápido y Furioso".

En este proyecto escrito y dirigido por el cineasta estadounidense Rawson Marshall Thurber ("Rascacielos: Rescate en las alturas"), Gadot apuesta por mezclar sus notables habilidades para la acción con los seguros pero no exagerados pasos hacia la comedia que también dio en otros títulos como "Encuentro explosivo" (2010) y "Espiando a los vecinos" (2016) para dar vida a Sarah Black, las más perseguida e importante ladrona de arte del mundo.

Del otro lado de la rítmica y veloz trama, que según ella hace que "Alerta roja" se convierta en una opción "especial y encantadora para mirar", se encuentran otras dos grandes estrellas de Hollywood como Dwayne "La Roca" Johnson y Ryan Reynolds en los roles, respectivamente, del agente del FBI John Hartley y del criminal Nolan Booth, que busca destronar a su competidora en el ranking de los ladrones de piezas históricas y de arte más buscados por Interpol.

El motor y la excusa que desatan esta historia -que busca amarrar al público con sus impresionantes escenarios, saltando entre ambientes tan disímiles como Roma, Valencia, Bali, Rusia y la mismísima selva misionera en Argentina- es el intento de ambos por hacerse con tres huevos de oro que solían, según la leyenda, pertenecer a la reina egipcia Cleopatra.

La amenaza de la sagaz y siempre adelantada Sarah en la carrera por adquirir los preciados y antiquísimos objetos provoca que los protagonistas se unan en una suerte de misión conjunta algo ridícula y repleta de gags -entregados con la ácida inocencia que caracteriza a Reynolds- y momentos de peligro por doquier.

Con un inevitable freno en medio de los rodajes debido al estallido de la pandemia de coronavirus que obligó a retomar la producción siete meses más tarde con las dificultades iniciales para adaptarse a los protocolos sanitarios, "Alerta roja" llega al streaming luego de estrenar en cines el jueves pasado, aunque no logró un gran revuelo en ese formato presencial en las salas nacionales.

A poco de su desembarco en Netflix, Télam conversó con Gadot y Thurber sobre esta superproducción que pone todas sus fichas en su tríada de codiciadas figuras de Hollywood y en un tono de puro entretenimiento.

Télam: Uno de los puntos más atractivos de "Alerta roja" es la dinámica entre los tres protagonistas. ¿Cómo fue trabajar con Dwayne y Ryan?

Gal Gadot: Fue complicado, tuvo sus momentos duros... (se ríe en broma). No, son dos hombres realmente geniales y maravillosos, muy graciosos y divertidos. Habíamos trabajado por separado en otros proyectos y fue encantador tener la oportunidad de volver a hacerlo.

T: Como creador, ¿qué desafíos tienen las películas de este género a la hora de realizarlas?

Rawson Marshall Thurber: Este es mi terreno favorito, cuando está bien hecho puede resultar muy satisfactorio. Creo que el truco es tener los platillos de comedia y de acción girando no sólo al mismo tiempo sino en la misma frecuencia, buscando que tengan armonía entre sí. Uno no quiere que la acción sea muy fuerte o que asuste, porque si fuese así el público no se va a reír, y del otro lado, tampoco que la comedia sea muy tonta o disparatada, porque en ese caso la acción no tiene nada de riesgo. Cuando una comedia de acción está en su mejor momento, es porque ambos elementos están trabajando en simultáneo y retroalimentándose entre sí.

T: ¿Qué creen que hace que "Alerta roja" sea una propuesta distinta entre tanta oferta de contenidos?

GG: Principalmente la química que tenemos entre nosotros en pantalla, y su trama tan dinámica. Creo de verdad que el trabajo de Rawson como director y como guionista fue muy bueno.

RMT: "Alerta roja" tiene mucha acción, grandes estrellas y risas aseguradas. Es para todos, es una película de entretenimiento global para todos.

T: ¿Cuáles son las expectativas con su estreno en Netflix?

GG: Espero que el público piense "¡¿qué?!", y que después quieran tener más. Creo que Rawson realmente encontró la manera de dar con una nueva forma de contar estas historias, es un nuevo tipo de película de robos, muy divertida de mirar, y ojalá que todos la puedan disfrutar y les guste mucho. (Télam)