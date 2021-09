Click to enlarge A fallback.

"Canción de Cine 2, tema de terapia" se titula el espectáculo musical que el próximo domingo a las 16 estrenará Francisco Pesqueira, con Ramiro Pettina al piano y dirección de Emiliano Samar en la Sala Oval del porteño Centro Cultural 25 de Mayo.

La obra describe "ese lugar donde el cine llega y deja huella, donde las imágenes pueden ser textualidad y volverse palabra aún sin decir". Un paciente recorre su sesión de terapia intentando describir lo que le pasa, pero sólo logra comunicarse a través de imágenes y canciones, como si aquellas producciones que vio en el cine se volviesen sus propias películas.

El espectáculo subirá a escena los domingos a las 16 en una de las salas del complejo comunal ubicado en la avenida Triunvirato 4444, del barrio porteño de Villa Urquiza.

Télam: De acuerdo a esa descripción, el cine penetra más allá del raciocinio. ¿Es por eso que el lenguaje del paciente se basa en temas musicales?

Francisco Pesqueira: ¡Qué interesante! El paciente que interpreto habla de su historia de vida y en ella el cine es parte fundamental. El cine atraviesa su niñez y adolescencia hasta el presente; la música y la canción popular amalgamadas al cine hacen una combinación aún más intensa para reflejar la memoria emotiva. Es un homenaje al cine y a la música, dos lenguajes contundentes que se suman al teatro.

T: ¿Cuál es la principal e iniciática canción del cine que sentís como tal?

FP: Creo que la imagen del comienzo de "Tango!" -duelo desde siempre por ser el primer filme sonoro con "Los tres berretines"-. Con la voz y la imagen de Azucena Maizani haciendo "Canción de Buenos Aires" es para mí el gran comienzo de la canción en el cine. Y me parece todo un símbolo. Una cantante mujer evocando a Buenos Aires a través de la interpretación de un tango.

Activar la memoria, preservarla, no solo es recordar a Olinda Bozán, Hugo Del Carril o Luis Sandrini; es traer el valor de figuras inoxidables de nuestro cine pero también es resucitar aquellos padres, madres, abuelos o tías que nos llevaron de la mano a transitarlos. Hoy una querida compañera de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, Ana Yovino, me dijo que yo era como un defensor de la memoria y me encantó.

T: Este espectáculo se diferencia de "Canción de cine" o es su continuación?

FP: Es una continuación pero con el eje de una trama distinta. Es una sesión de terapia donde voy a trabajar mi miedo por hacer una segunda parte y el estigma de que "no hay segundas partes buenas". Aquí se mezcla con la realidad. También con Ramiro (Pettina) nos preocupaba que un espectáculo tan querido gustara menos o no sucediera lo mismo.

T: ¿Qué sensación tenés cuando pasás del unipersonal a integrar la Compañía de Arte Clásico, donde jugás con otros intérpretes?

FP: Para mí la Compañía Argentina de Teatro Clásico y el grupo Carne de Crítica me "ubican los patitos" en la fila de compartir. Creo que soy mejor actor de unipersonal porque tengo esas familias artísticas con tan grandes profesionales. Así que ambas situaciones me ayudan en todos los sentidos

T: ¿Qué esperás despertar en el espectador con tus recuerdos personales sobre el cine que viste desde chico y los ídolos que cosechaste?

FP: Creemos que es el sueño de despertar la curiosidad por ver esas películas y conocer a actrices o actores no tan reconocidos. Es mi historia y es la de todas y todos. Siempre digo "ustedes olviden que yo recuerdo"; lo vivo con alegría y me honra hacer espectáculos que representen un tributo.

T: ¿Hay figuras nuevas en el cine musical que vayas agregando a tus amores?

FP: En el cine internacional sí, pero creo que faltan en el cine argentino películas musicales. ¿Se imaginan un gran filme musical con Karina K o Alejandra Radano? Sería maravilloso.

T: ¿Sentís que hay un límite para el género y que en algún momento deberás pensar en un cambio?

FP: Siempre voy firme, montado en el centro de mi corazón. Siento que tengo muchas historias para contar y recordar. Solo veo como límite la muerte y creo que desde el cielo seguiré recordando. (Télam)