Javiera Mena y Myriam Hernández se fusionan en "Dunas"

La cantante y productora chilena Javiera Mena estrenó en plataformas digitales "Dunas", un nuevo adelanto de su próximo disco que contó con el aporte vocal de Myriam Hernández.

“Dunas es una canción inspirada en el sonido ochentero de Prince. Su letra la hace una canción muy sensual, de hecho se me ocurrió invitar a Myriam porque sentí que su interpretación quedaba perfecta en este mood. Habla sobre el deseo, un deseo no concluido. Es sobre ir hacia algo que no está o algo que no tienes", sostuvo la artista.

Mena se encuentra de gira en el tramo final de su "Entusiasmo Tour" por el que estuvo en noviembre en Argentina, con fechas en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.

Fonso cierra el año con la presentación de "Wedding" en el Teatro Margarita Xirgú

Con producción de Indie Folks, Fonso cerrará mañana el año en el Teatro Margarita Xirgú de San Telmo con la presentación de su último disco "Wedding" y las canciones de "Tickets", el EP que grabó junto a su colega Andry Bett.

A través de un comunicado, el artista bonaerense confirmó su presentación en el Festival Perú Central en Huancayo y otras presentaciones en Lima antes de emprender una extensa gira por Argentina.

"Wedding", su último trabajo discográfico, se trata de "una obra audiovisual que condensa dos años de investigación y experimentación, tanto en lo sonoro como en lo psicológico", definió.

Maia Tarcic y Tweety González juntos en "Pudre"

La poetisa y música Maia Tarcic estrenó en plataformas digitales "Pudre", un single que cuenta con el aporte en la creación y la producción de Tweety González.

La canción, que carga una melodía sensual y enigmática, tuvo su inspiración en el universo de las películas de James Bond, según informaron en un comunicado.

"Una tarde de cuarentena estricta me llega un mail de Tweety con un archivo adjunto y una sola frase: 'a ver si te animas a ponerle letra y a cantarla'. A mí los desafíos me encienden, salirme de mi zona de confort es mi deporte extremo favorito y esta fue la ruta por la que acepté perderme por completo y la mejor manera de escapar del encierro", sostuvo la cantante.

"Viento Norte Luna Menguante", lo nuevo de Milagros Yogarock

La cantante Milagros Yogarock estrenó "Viento Norte Luna Menguante", un segundo anticipo de su nuevo disco, con el que presenta una fusión original y sensual difícil de encasillar en un sólo género pero que tiene su raíz en el pop latino.

La canción fue grabada en estudio en Uruguay -donde reside desde el 2019- con la participación a distancia de músicos argentinos invitados como la reconocida percusionista Carolina Cohen, Federico Brandalisio en trombón y flauta traversa, y Tomás Fillol en piano y arreglo de cuerdas.

En su letra, aborda "el deseo y el llamado de la piel, el celo de la mujer y su instinto animal de loba" y también reflexiona sobre el "orgasmo y la eyaculación experimentada por las mujeres, un tema del que nunca se habla y que fue incluso cuestionado hasta tiempos recientes", sostuvo a través de un comunicado. (Télam)