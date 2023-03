El DJ y productor australiano Harley Edward Streten, conocido en todo el mundo con su nombre artístico Flume, anunció hoy su regreso a Argentina para presentarse el 31 de mayo en el Estadio Obras Sanitarias.

El referente y precursor del future bass volverá a Buenos Aires tras su visita de 2017 en el marco del Lollapalooza Argentina.

En este nuevo paso por Buenos Aires, estará presentando sus últimos dos trabajos, el disco "Palaces" (2022) y el recién estrenado mixtape "Things Don’t Always Go The Way You Plan" (2023).

Las entradas para Flume, quien pasará con su gira por Buenos Aires antes de desembarcar en Brasil y Estados Unidos, estarán a la venta a partir de este miércoles. (Télam)