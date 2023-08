(Hugo F. Sánchez) La ley de Cine Bonaerense, la creación de una plataforma gratuita y los recursos que se destinan a la actividad cultural en un contexto de crisis son algunos de los temas que la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, habló con Télam horas antes de que se presente la primera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba), en la ciudad de La Plata.

El festival, que se desarrollará entre el 2 y el 10 de septiembre en La Plata, el Polo de Merlo y salas de 40 municipios, forma parte de las iniciativas del gobierno provincial orientadas al sector audiovisual, en donde el proyecto de “Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires”, enviado por el ejecutivo para su tratamiento en la Legislatura, es el eje central de las políticas destinadas al desarrollo de la industria.

En ese sentido, Saintout afirma que se trata de “una ley muy importante para todo el sector” y destaca que “crea un Fondo de Fomento de producción de 675 millones de pesos”.

La norma, que se espera que se trate antes de fin de año, “no va a resolver todos los problemas, pero hay que señalar que en la provincia había una política cero en cuanto a lo audiovisual”, plantea Saintout a esta agencia.

Télam: ¿En un presente con dificultades económicas, en donde hay muchas urgencias, qué lugar ocupa la cultura para la gestión de la provincia?

Florencia Saintout: Para el gobierno de Axel Kicillof la cultura es un derecho que viene de la mano de muchos otros derechos. Históricamente se ha asumido que la cultura viene después, pero para nosotros no es así. Necesitamos puentes, rutas, escuelas, hospitales, pero también necesitamos centros culturales, bibliotecas y espectáculos, tanto pequeños como grandes.

Entonces la cultura tiene un lugar importante, ha ido creciendo con cada una de las propuestas que nosotros le llevamos al gobernador, que las toma y va por más, como por ejemplo el programa que implementamos hace poco dirigido a los centros culturales, en donde se hizo una inversión de 500 millones de pesos.

T: El Gobierno envió a la Legislatura un proyecto de ley audiovisual de la provincia. ¿Cuáles son sus principales puntos?

FS: Es una ley muy importante para todo el sector audiovisual, que crea un Fondo de Fomento de producción en la provincia de Buenos Aires de 675 millones de pesos, que se actualizará año a año por la Ley de Presupuesto de la Provincia, en función de la variación del valor de entradas promedio de cine establecido por el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

Además, la ley crea un consejo integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes regionales del sector y el Ejecutivo, para garantizar la distribución de los recursos, destinado no solo a largometrajes de ficción y documentales, sino a otras categorías como, por ejemplo, video minuto.

Esta ley no va a resolver todos los problemas, pero hay que señalar que en la provincia había una política cero en cuanto a lo audiovisual. Por eso, entre otras iniciativas, el año pasado abrimos el programa Ventana Bonaerense, para poder articular con salas de cine comerciales y con los Espacios Incaa, entre otras pantallas, la proyección de películas producidas en la provincia de Buenos Aires.

T: ¿Qué posibilidades hay de que la ley se trate en breve?

FS: Nosotros apostamos a que se trate este año. La ley tiene muchas posibilidades porque se viene trabajando desde abajo, no es que se le ocurrió a un funcionario desde un escritorio y la mandó, la verdad es que el proyecto tiene atrás una historia de luchas. Hubo muchos acuerdos y sentamos a productores, actores, sindicatos y otros sectores, los juntamos porque hay una aceptación general y nadie en el sector político dijo estar en contra del proyecto.

T: La norma también contempla la creación de una plataforma de streaming gratuita bonaerense.

FS: Sí, se llama Bafilma y la vamos a presentar formalmente hoy en el Ficpba, es una plataforma que ya tiene alojadas unas doscientas películas de producción bonaerense y en donde también va a estar el archivo audiovisual de la provincia y el catálogo de locaciones.

Porque también hay que decir que en la provincia de Buenos Aires somos conscientes de que la actividad de las plataformas debe ser regulada; esa legislación nos excede, pero tenemos una posición tomada que tiene que ver con la regulación, que no tiene que limitar, pero de la misma manera que se habla del extractivismo cuando se refiere a los recursos naturales, también existe un extractivismo de la cultura que pasa desapercibido, las riquezas de nuestra región son patrimonio de los argentinos. Es una discusión de soberanía.

T: Una de las principales dificultades de las películas nacionales es la exhibición. ¿Desde la provincia se va a trabajar en la creación de nuevas salas de cine?

FS: Tenemos contemplados los recursos para eso dentro del fondo destinado a la ley, si esto no alcanzara, la provincia hará otros aportes. Lo que hay que tener en cuenta es que en el territorio hay ciudades y pueblos que tienen cine y otras que no; son 135 distritos con diversidad y desigualdad, entonces justamente en donde no hay salas tiene que estar el Estado, porque además de las pantallas en las casas, nosotros seguimos creyendo que tiene que haber cine en el cine.

Por eso es importante que trabajemos con los espacios Incaa, pero también con las universidades, los sindicatos, las bibliotecas y con los municipios.

T: ¿Cuál es la razón para realizar un festival de cine provincial?

FS: En primer lugar hay que decir que es un festival de festivales, porque Buenos Aires tiene alrededor de 30 muestras de cine, pero no había un festival de la provincia. Se merece y se necesita sobre todo para recuperar la historia de esta región, no para depositarla en el museo, sino para pensar hacia adelante el presente y el futuro y nuestra identidad.

El festival es un espacio en donde se van a presentar las producciones de la provincia y de otras cinematografías, porque la idea no es de cierre, de marcar una frontera. Por eso se van a ver 150 películas bonaerenses y otras 50 que no lo son.

Cuando antes de ser electo el gobernador hablaba de la identidad, esto de que nadie se identificaba ni se reconocía como bonaerense, bueno, eso se trabaja especialmente desde la cultura, porque la identidad se tiene que poder contar y comunicar, y el cine es un lugar privilegiado, porque ahí aparece lo que he sido invisibilizado, aparece la diversidad en los modos de contar, que seguro no está hecha y acabada y el cine da cuenta de eso, de quiénes somos.

Por todas esta razones es que se realiza un festival bonaerense; desde una posición de absoluta generosidad con otros festivales, estamos dispuestos, abiertos y los necesitamos, pero tiene que haber algo que nos convoque como bonaerenses en su conjunto. (Télam)