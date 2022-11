(por Romina Grosso).- El quinto Encuentro Coplero de Traslasierra en el Balneario Comechingones de Los Hornillos, Córdoba, se realizará con entrada gratuita mañana, el sábado y domingo próximo, con el fin "compartir el canto ancestral andino y mantenerlo vivo", apuntó a Télam Florencia Barroso, impulsora de la fiesta junto a la comparsa coplera Kumita e` Monte.

"En el canto con caja la voz está despojada de todo lo culturalmente bello, aceptado; es una voz que cuenta historias (muchas veces historias familiares que vienen pasando de generación en generación), que describe un paisaje, lo cotidiano de la vida con sonidos nacidos de lugares profundos del alma, hay que navegar todas esas todas esas profundidades del ser para poder conectarse con este canto", reflexionó Barroso, docente de música, cantora, pianista y luthier.

Con el objetivo de transmitirlo y acercarlo a la gente, se realiza este encuentro, que tiene entrada libre y gratuita para todas sus actividades que forman parte de una amplia grilla que puede encontrarse en www.facebook.com/encuentrocoplerotraslasierra o escribiendo al Instagram @encuentrocoplerodetraslasierra.

Habrá talleres, rondas de saberes, presentaciones de copleras y copleros del Noroeste argentino, comparsas de todos los rincones del país, y también espacio para acampar y puestos de comida.

La cantora contó a esta agencia que la iniciativa se gestó con el impulso de compartir y de aprender aún más de estos cantoras y cantores: "Sin darnos cuenta fuimos siendo nexos de este canto entre la gente que no lo conoce o se acerca por primera vez y este otro mundo, que es un mundo de otro tiempo, cósmico, un canto que no es comercial, que no está en la radio, pero que es muy interesante de escuchar, de conocer, que nos pertenece".

El encuentro fue declarado de interés cultural por la Comuna de Los Hornillos desde su nacimiento en 2017. Además, luego de cuatro años de trabajo autogestivo, este año fue declarado Festival Argentino y recibe el apoyo y el reconocimiento del Ministerio de Cultura de la Nación.

Desde mañana se realizarán talleres en la escuela primaria Magdalena T. de Charles y en la Biblioteca Popular de Villa de Las Rosas.

Télam: ¿Dónde está puesto el eje este año?

Florencia Barroso: Como todos los años, el eje está puesto en disfrutar, en encontrarnos a cantar, a coplear, a recibir todo lo que tienen para compartir cada coplera y cada coplero que viene viajando desde muy lejos la mayoría de las veces, para reunirse solamente por el amor a este canto. Lo que nos mueve es el aprender, escuchar, recibir, el intercambio que se da en el encuentro a través de los talleres y de las rondas de saberes ancestrales.

T:¿Cómo vivís la experiencia de transmitir y compartir tus conocimientos sobre el canto ancestral?

FB: Es una tarea de mucha responsabilidad. Siempre tuve mucho respeto y traté de transmitir lo más fielmente a sus orígenes, cuando me acerqué al canto andino con caja de la mano Miriam García y de Leda Valladares y luego también viajando, conociendo, compartiendo con copleras y copleros del Noroeste argentino. En cada viaje uno va creciendo y en cada ronda compartida uno va asumiendo lo que simboliza este canto y todo lo que nos moviliza, es una tarea que la hago con mucho amor.

T: Es un canto ritual...

FB: Es un canto ritual, no es de escenario, entonces está puesto de otro lugar y desde allí hay que acercarse. El objetivo más grande es que cada persona pueda encontrarse con su propia voz, con aquella esa que muchas veces acallamos. Este canto es para encontrarse desde el alma, no desde el saber cantar o no saber. Es el necesitar expresar algo que por ahí de otra manera no lo puedo decir, y en copla sí, y en rueda sí, y mirándome a los ojos si, y acompañándome con un tambor que tiene historia y es prehispánico, que tiene un montón de información en su sonido me ayude a conectar esa voz con el cielo, esa caja con la tierra y unir esos dos mundos para decir lo que quiero decir.

T: ¿Cómo fue evolucionando el encuentro a través de los años?

FB: Cada año recibimos más gente- Empezó siento un encuentro íntimo, allá por el 2017, y hoy día estamos recibiendo público de cada rincón del país. Este año van a venir comparsas de distintas ciudades y copleras y copleros de todo el Noroeste argentino.

T: ¿Qué diferencias tiene en relación a ediciones anteriores?

FB: Este año tenemos muchos talleres, este viernes empezamos en la Biblioteca de la Villa de las Rosas, un pueblo lindero a los Hornillos, que nos apoyó para obtener el reconocimiento de Festivales Argentinos y de Cultura Nación y que nos posibilitó también a invitar a copleras y copleros que nunca han venido. El domingo tendremos un taller de hilados. Este año tenemos nuevos copleros, muchas comparsas de distintas ciudades, y una grilla holgada de talleres que vamos a estar compartiendo y estamos muy felices por eso.

T: ¿Dónde reside la potencia del canto con caja?

FB: Es una gran tarea de un viaje hacia el interior, que muchas veces no la encontramos de escuchar sino que la encontramos en un viaje hacia adentro. Es una invitación a explorar todas esas sonoridades desconocidas de nuestra voz (sonidos guturales o sonidos arcaicos), por lo cual habitar esa voz desconocida, es habitar también una parte de que desconocemos de nuestra alma, porque la voz es la esencia del alma, por eso muchas veces nos cuesta cantar y dar a conocer nuestra voz, porque tanto nos moviliza. El cantar tiene que ser una acción más, como correr, como cocinar y respirar.

El cantar es una necesidad, entonces poder expresar con todos esos sonidos que tiene el canto andino con caja, esos lugares que nos invita a recorrer, es poder conectarnos con una ritualidad, con algo que nos lleva muchas veces a estar en un estado de trance, la potencia del canto con caja es todo eso, una invitación profunda del ser y no solo es individual, sino que también me comparto colectivamente, comparto esa copla y esos cuatro versos de ocho silabas (puedo decir tanto en tan poco), y además poniéndole mi voz tal cual es, esa sería la voz más ancestral, y el objetivo es poder abrazarla, quererla y aceptarla. Siempre me gusta recordar eso, que podemos, que este canto nació desde poder expresarnos.

