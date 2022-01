Flor de la V dio este mediodía un nuevo paso en su trayectoria mediática al debutar como conductora del ciclo de espectáculos y chimentos “Intrusos”, que lleva 22 años en la pantalla de América.

La artista, que los fines de semana de enero se lanzó como animadora de "La noche de la V" por la misma señal, se convirtió en la tercera cara visible del ciclo creado por el periodista Jorge Rial.

De la V encabeza un staff que ahora completan Marcela Tauro, Virginia Gallardo, Augusto Tratufoli, Maite Peñoñori y Lucas Bertero y, que de acuerdo con mediciones de audiencia informadas por la cuenta de Twitter @RealTimeRating, anotó una marca promedio de 2.8 con la que no pudo abandonar el cuarto lugar en su franja.

“Si me tiraban las cartas y me contaban este presente maravilloso, no lo hubiese podido creer”, confesó instantes después de dar inicio a la emisión de hoy enfundada en un vestido blanco

También hoy, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes encabezaron “Intrusos” tras la salida de Rial en febrero de 2021, anunciaron su llegada a eltrece, donde a partir de marzo ocuparán las mañanas del canal con “Socios del espectáculo".

