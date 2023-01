Figuras del rock mundial como Patti Smith, Michael Stipe, Kim Gordon y Flea compartieron a través de las redes sociales su dolor por la pérdida del músico Tom Verlaine, el mítico líder del influyente grupo neoyorquino Television, quien murió ayer en New York a los 73 años.

La leyenda del punk Patti Smith compartió una foto tomada esta mañana de unas flores remojándose en una taza para acompañar un breve texto: "Esta es la mañana pensando en Tom. El duelo no es una aflicción sino un privilegio", lo despidió.

Por su parte, el cantante de R.E.M, Michael Stipe, dijo haber "perdido a un héroe" y agregó: "¡Bendito seas Tom Verlaine por las canciones, las letras, la voz! Y luego, las risas, la inspiración, las historias y la creencia rigurosa de que la música y el arte pueden alterar y cambiar la materia, la vida, la experiencia. Me introdujiste en un mundo que puso mi vida patas arriba. Estoy eternamente agradecido”.

Junto a una foto en blanco y negro tomada en tiempos de Television, Billy Idol destacó la influencia del cantante y guitarrista neoyorquino dentro y fuera de Estados Unidos: "Hizo música increíble que influyó mucho en la escena punk rock de Estados Unidos y el Reino Unido en los años setenta".

"Escuché 'Marquee Moon' más de mil veces. Y cuando digo escuchar, me refiero a estar sentado y quieto, con las luces bajas absorbiendolo todo con asombro y cada vez más asombro. Lo escucharé mil veces más. Tom Verlaine, uno de los mejores músicos de rock de todos los tiempos, afectó la forma en que John (Frusciante) y yo jugamos de manera inconmensurable. Vuela alto, Tom", escribió Flea, bajista de Red Hot Chilli Peppers.

Con un mensaje breve, Susana Hoffs, guitarrista y vocalista de The Bangles, pidió "amor y paz" para Verlaine, mientras que su colega Kim Gordon, de Sonic Youth, escribió que su legado vivirá por "siempre" y el cantante Tim Burgess, del grupo The Charlatans, decidió rendirle homenaje "haciendo sonar fuerte" la canción "See no evil", publicada en el célebre "Marquee Moon" de 1977.

El guitarrista Jimmy Ripp, miembro de Television desde 2005, formación con la que Verlaine se presentó en Buenos Aires, despidió a su amigo con una larga carta abierta: "Estoy muy triste y sin palabras por la muerte de mi hermano musical, gran amigo y maestro, Tom Verlaine".

"Tenía solo 25 años cuando comenzamos el viaje de nuestra vida juntos. Y anoche, después de 42 años, tomó un camino diferente. Al final, estuvo rodeado de amor y pasó en paz con mis manos y cuatro más de sus amigos más cercanos y queridos sobre él. La pérdida personal, para mí, es absolutamente devastadora. La pérdida, para el mundo, de este artista tan innovador, imitado e icónico es incalculable. Estoy destruido", escribió el músico radicado en Argentina.

Por su parte, el líder de Héroes del Silencio, el español Enrique Bunbury, se refirió a Verlaine como uno de sus "guitarristas preferidos de toda la escena new wave neoyorquina" y destacó tanto su aporte dentro de Television como su camino en solitario con los que "firmó discos incuestionables".

Desde el mundo del cine y la televisión, lo despidieron actores como el célebre Elijah Wood y Michael Imperioli, uno de los protagonistas de Los Soprano: "Descansa bien, Tom Verlaine", escribió quien supo encarnar a Frodo en "El Señor de los Anillos", mientras que su colega lamentó esta "gran pérdida para el universo musical", al señalar que que "Tom elevó la vara y le mostró al mundo lo profunda que puede ser la música rock".

La partida de Tom Verlaine -cuyo verdadero nombre era Thomas Miller- fue anunciada ayer a través de las redes sociales por la hija de su amiga Patti Smith, quien señaló que había muerto "tras una berve enfermedad". (Télam)