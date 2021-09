Click to enlarge A fallback.

Tras más de un año de cierre como consecuencia de la pandemia de coronavirus y con una cartelera que desde mañana se pondrá en marcha, Broadway volverá a la actividad oficialmente esta semana con la celebración del festival "Curtain Up!" (¡Arriba el telón!"), que ofrecerá 22 eventos gratuitos en el espacio abierto de Times Square.

Entre las propuestas a desarrollarse entre el viernes y el domingo próximos destaca el concierto "¡Viva Broadway! When We See Ourselves" que el sábado saludará la larga lista de contribuciones del mundo latino e hispano a Broadway con las presencias de Daphne Rubin-Vega, Robin de Jesús, Bianca Marroquín y Ana Villafañe, entre más.

El domingo, en otro concierto, confluirán artistas de 18 musicales, como "Alladin", "Chicago", "Diana the Musical" y "The Phantom of the Opera", además de cinco obras de teatro, entre ellas, "Harry Potter and the Cursed Child" y "To Kill a Mockingbird".

La vuelta de Broadway "señala el regreso de uno de los mayores contribuyentes económicos creativos de la ciudad y el empleo de su diversa comunidad de talento creativo, para el disfrute continuo de neoyorquinos y turistas por igual", afirmó la representante de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía de Nueva York, Anne del Castillo.

Broadway, que antes de la pandemia empleaba a unas 97.000 personas y contribuía con cerca de 14.700 millones de dólares a la economía anual de Nueva York, tuvo que cerrar sus puertas en marzo de 2020.

(Télam)