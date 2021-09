Durante los últimos años, Fernando Martín Peña expuso acabadamente la necesidad de preservar el material cinematográfico, de hecho para el historiador y coleccionista, la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (Cinain), creada en 1999 por la Ley Nº 25.119 sancionada por el Congreso Nacional, no logra ponerse en marcha por el desinterés de los gobiernos y de toda la comunidad cinematográfica.

"La Cinemateca está creada por ley pero es una ley que no se cumple desde hace 22 años, los responsables de todos los gobierno tienen responsabilidad en eso, pero incluso más que los gobiernos, también tiene responsabilidad la comunidad cinematográfica, porque los directores y los productores son los primeros que no les importa. Cuando me di cuenta de eso dejé de pelearlo políticamente porque no tenía sentido".

La reflexión de Peña apunta además al financiamiento necesario para mantener el material: "Nunca va a haber una entidad si las propias personas que producen películas no les interesa que sus películas se cuiden, porque cuando hay que decidir el dinero que se destina a eso, ahí queda claro que lo único que les importa es la plata para producir, ni siquiera para difundir".

Y concluyó, "para mí el hecho cinematográfico consta de tres partes: producción, difusión y preservación. Sin cualquiera de esas partes la cosa está incompleta y así seguiremos perdiendo películas". (Télam)