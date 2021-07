Fernán Mirás, protagonista de "El mundo de Mateo", miniserie de Mariano Hueter que hoy estrena por Flow su segunda temporada, resaltó la experiencia de encarnar al padre de un adolescente acusado de un crimen y aseguró que a pesar de su larga trayectoria "el género policial impone nuevas exigencias como actor".

"Me interesó mucho el guion la primera vez que lo leí, por el género policial al que no estaba habituado y la situación de mi personaje en sí, que me remitía a esas madres que uno ve en los noticieros defendiendo a un hijo acusado de un crimen sin la certeza de si es o no es inocente", señaló Mirás en charla con Télam sobre la serie que encabeza junto a Renato Quattordio, Martina Gusmán, Luciano Cáceres y Cecilia Dopazo.

Mirás, que actualmente ensaya una nueva versión de la mítica obra "ART" (con dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios) mientras prepara su traje de director para rodar en noviembre una película protagonizada por Natalia Oreiro, agregó: "Esta serie me proponía encarnar un conflicto muy grueso y eso es lo que los actores buscamos".

Estrenada en 2019 primero en la TV Pública y luego en Flow, "El mundo de Mateo" cuenta la historia de un adolescente (Quattordio) acusado de cometer un asesinato en un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad y, en la búsqueda del verdadero culpable, la psicopedagoga (Gusmán) del colegio, el comisario local (Cáceres) y el padre del propio Mateo, se cruzan en un entramado en el que nadie es lo que parece.

Ahora, la segunda temporada de la primera producción nacional en competir en el prestigioso TV Series Festival de Berlín (además de la única latinoamericana en participar de esa edición) desembarca hoy en la plataforma de Flow con 8 capítulos.

Télam: ¿Qué balance hacés de la primera temporada?

Fernán Mirás: Fue la primera miniserie on demand que hice y era algo nuevo. Es un canal distinto por el cual te enterás que hay un montón de gente que por ahí vio la temporada entera en dos días. Fue bárbara la experiencia con Mariano (Hueter), que no lo conocía, y me sorprendió lo que logró en términos de imagen, como si tuviera más plata que la que tiene (risas) que es todo mérito suyo, de su capacidad.

T: Más allá del policial la serie también hace foco en la adolescencia…

FM: Es curioso que eso que hoy se llama bullying lo hemos vivido todos, es como un conflicto que no se agota nunca y sigue pasando. Yo lo he visto en los colegios de mis hijos, no les pasa a ellos puntualmente pero es difícil saber cuándo ocurre, no ves lo que pasa y eso puede ocurrir sin que vos lo veas. Es un mundo muy frágil la adolescencia, donde se padece mucho y a esa edad es bastante difícil, yo tengo un hijo de 13 con esa fragilidad y que te pase lo que le pasa a Mateo, que se despierta con un cadáver, bueno, mi adolescencia fue más fácil (risas).

T: ¿Qué podés adelantar de la segunda temporada?

FM: Para no "spoilear" lo único que te puedo decir es que es el momento del juicio de Mateo y hay que resolver una encrucijada que podría parecer simple desde afuera: ¿dejamos que el juez lo declare inocente o seguimos intentando averiguar qué pasó? No puedo decir mucho más.

T: ¿Cuál creés que es el desafío de la industria nacional audiovisual post pandemia?

FM: El desafío de la producción audiovisual nacional es cómo reconstituirse. De lo que todos padecimos con la pandemia el que peor la pasó es el que perdió a un ser querido o el que falleció, pero dentro de nuestra situación laboral fue muy difícil, junto con esto empezamos a ensayar "ART" hace dos años, en 2020 fue por Zoom, después paramos, cuando se empezó a abrir todo post cuarentena empezamos a ensayar semanalmente, decidimos estrenarla en mayo y después cerraron los teatros un mes. Ahora empezamos de nuevo para estrenar a principios de agosto. Lo que hace eso es que reorganizar las agendas sea un manicomio.

T: ¿Cómo es formar parte de la vuelta de "ART"?

FM: "ART" es una obra que me fascina, que dirigen Ricardo Darín y Germán Palacios y que protagonizamos con Mike Amigorena y Pablo Echarri. Me pasa algo con "ART": la vi cuando se estrenó con Darín, Palacios y Oscar Martínez y me conmovió mucho cómo está contada la amistad de estos tres tipos. Esa obra siempre me sacudió. Por eso cuando me llamaron no podía creerlo.

T: ¿Cómo es el proceso de trabajo con dos directores que la interpretaron durante 12 años?

FM: Son dos directores muy interesantes porque los actores no necesariamente tienen que ser buenos directores y ellos lo son. Conocen al actor, saben por dónde va, entienden qué no te está saliendo y por qué. Además conocen mucho la obra, es muy interesante encontrar una versión nueva, que es la que ellos dirigen, y a la vez, lo más raro de ensayar "ART" con ellos es que conocen la letra más que nosotros. (Télam)