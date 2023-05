La cantante y compositora salteña Feli Colina llegará el 9 de julio por primera vez al porteño Teatro Vorterix para presentar su flamante tercer álbum de estudio titulado "Lxs Infernales del Valle Encantado".

Luego de lanzar los adelantos "Chakaymanta" y "Carnavalito del Duende", Colina aprovechó el 25 de mayo para acompañar el festejo patrio con la publicación de una obra que revisita canciones icónicas del folclore argentino bajo la producción de Nico Cotton.

Entre los compositores homenajeados se encuentran Los Hermanos Ábalos, Sandro, Margarita Lecuona y Gustavo "Cuchi" Leguizamón con Manuel Castilla y Ariel Ramírez.

El disco es a su vez una continuidad del segundo álbum que editó en marzo del 2022 bajo el título de "El Valle Encantado".

"Este álbum me enseñó que las cosas se están haciendo en un lugar de mi inconsciente y que en algún momento están listas para entrar en mi consciencia y a mi grupo de trabajo para materializarse y salir. También que todo sucede con naturalidad, que no tengo que forzar nada", señaló el año pasado, en diálogo con Télam, sobre un camino que sigue explorando en la actualidad.

"El folclore es un lenguaje que llevo desde que nací. Surjo de ahí, y aunque no me haya adentrado, no me queda opción. Estoy teñida por eso. Soy una irrespetuosa con las cosas, la verdad. No quería respetar ninguna forma del folclore ni me interesaba hacer una relectura que sirviera para traer el folclore tradicional a la actualidad. No pretendía resucitar el género; me estaba saliendo naturalmente", explicó sobre aquel trabajo inspirado tanto en sus propias raíces como en el Tao Te-King de Lao Tse.

(Télam)