El reconocido DJ británico Fatboy Slim se presentará este jueves en Creta Roof Bar (Costanera Rafael Obligado 6151) a las 20, en un "show íntimo" antes de su recital con Claptone.

El dúo de música electrónica alemán y Fatboy Slim, a modo de invitado, harán sus respectivos sets el sábado en la sede Jorge Newbery del club GEBA. Claptone regresa a Argentina para presentar su show "The Masquerade".

En esa jornada, los artistas estarán acompañados a lo largo de la función por la DJ, pianista y activista feminista estadounidense LP Giobbi y su colega Jack Mood, que se suma a la función desde la escena nacional.

El legendario Norman Quentin Cook, conocido artísticamente como Fatboy Slim, es un pionero del rubro que a mediados de los 90 fue parte de la consolidación del subgénero conocido como big beat junto a otros renombrados de la época como The Chemical Brothers y The Prodigy.

MIRÁ TAMBIÉN Black Adam también sigue siendo favorita en la taquilla argentina

Durante los últimos años, el DJ y productor londinense de 58 años retornó a su carrera en solitario luego de su trabajo desde 2008 junto a David Byrne y el rapero Dizzee Rascal con el grupo The Brighton Port Authority, cuando en 2013 lanzó el single "Eat, Sleep, Rave, Repeat" con la participación de Riva Starr y Beardyman.

En 2015, Fatboy Slim publicó una edición especial por los 15 años de su tercer disco de estudio, "Halfway Between the Gutter and the Stars", y dos años más tarde los cortes "Where U Iz" y "Boom F**king Boom". (Télam)