Luego del video en el que el actor Juan Darthés habló en un video por primera vez tras ser absuelto en Brasil en la causa en la que su colega Thelma Fardin lo acusó de abuso sexual, la actriz calificó de "mamarracho" ese mensaje y aseguró que "él sabe" lo que le hizo. "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si se salía de su discurso armado, se contradecía, porque él sabe perfectamente lo que me hizo", expresó en declaraciones a TN Show

La actriz acusó a Darthés de estar mintiendo y confirmó la decisión de apelar el fallo del tribunal brasileño. "Él seguirá mintiendo. No puede denunciarme porque no hay precedentes judiciales. Lo hace solo para amedrentar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar", señaló. Fardin dirigió su mensaje a otras jóvenes que atraviesen situaciones similares: "Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado", expresó en ese sentido. En las últimas horas, luego de al menos cinco años de silencio, Darthés compartió un video en redes sociales en el que habló de "destrucción" de su vida y su pasado, y del "daño irreparable" a su trabajo. A mediados de mayo, un tribunal de Sao Paulo consideró -acerca de la acusación de Fardin de que fue abusada sexualmente por el actor cuando él tenia 45 años y ella 16 mientras se encontraban en el elenco de la novela "Patito feo", en Nicaragua en mayo de 2009-que no se pudo probar el acceso carnal y el resto de los delitos descriptos habían prescripto. Además de los patrocinantes de Fardin, también apelará el fallo el fiscal del caso. AMR NA