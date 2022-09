Fanáticos y fanáticas de Marvel de todo el mundo celebran a través de las redes sociales la noticia de que el australiano Hugh Jackman volverá una vez más a la pantalla grande para encarnar a Wolverine, el superhéroe que interpretó durante casi dos décadas en filmes de la franquicia de X-Men, esta vez como parte del Universo Cinematográfico de los estudios en la tercera entrega de la ácida "Deadpool".

La confirmación llegó ayer por la tarde de parte del propio Ryan Reynolds, protagonista de "Deadpool" como el irreverente Wade Wilson, cuando publicó un video en el que explica a sus seguidores que no había participado en la última convención D23 de Disney -a principios de septiembre- porque su trabajo en la cinta, que estrenará el 6 de septiembre de 2024 como la primera dentro del Universo de Marvel (UCM) desde la adquisición de 20th Century Fox por parte de la casa del ratón Mickey en 2019.

Fiel a su estilo humorístico, Reynolds sigue: "Realmente tuve que buscar en mi alma para esta entrega. Su primera aparición en el UCM obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos mantenernos fieles al personaje, encontrar nuevas profundidades, motivaciones, sentidos. Fue un desafío increíble que me forzó a buscar en mi interior. Y... no tengo nada. Sí, completamente vacío por acá. Y aterrador. Pero sí tuvimos una idea", anunció.

"Ey, Hugh, ¿querés ser Wolverine una vez más?" pregunta luego, mientras Jackman pasa por detrás suyo y le responde "Sí, claro, Ryan", para dar paso al clásico de Whitney Houston "I Will Always Love You" y a una imagen del logo de Deadpool marcado por las famosísimas garras de adamantio de James Logan.

El breve clip fue suficiente para despertar emocionados e incluso eufóricos festejos del séquito de fans del mundo de Marvel alrededor del planeta, con contenidos de reacción y rápidos y esquemáticos análisis de lo que se vendrá con la participación de Jackman, preparados a una velocidad inusitada y que ya pueblan y aún surgen en YouTube, redes sociales y varios sitios especializados.

Es que las audiencias no sólo disfrutan del estrecho vínculo entre ambos intérpretes, que juegan públicamente a gastarse y a competir desde que trabajaron juntos en "X-Men orígenes: Wolverine" (2009), sino que fueron tomadas por sorpresa ya que se creía que "Logan", el aclamado filme de James Mangold de 2017, sería la última aparición de Jackman como el querido héroe del equipo de mutantes.

Pero aunque los acontecimientos vistos en ese filme parecían dar un cierre definitivo a la historia de Wolverine, vista a lo largo de nueve largometrajes centrados tanto en los X-Men como en solitario desde la adaptación de Fox del 2000, los planes de Marvel Studios bajo el comando de su CEO, Kevin Feige, permitieron darle una segunda vida a través de la tercera "Deadpool", dirigida por Shawn Levy.

Justamente, desde el lanzamiento de "Black Widow" en 2021 la compañía desarrolla lo que llamó la "Saga del Multiverso", que da continuación a la lista de películas que giraban en torno a los Avengers, y que trae a la trama la presencia de diferentes realidades que conviven y que, se espera, en algún momento se encontrarán para introducir a queridas marcas como los X-Men y los Cuatro Fantásticos a la franquicia.

Un pequeño adelanto de ese entrecruzamiento de héroes pudo verse en "Doctor Strange en el multiverso de la locura", la segunda entrega del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch, en la que John Krasinski tuvo un papel como Reed Richards/Mr. Fantástico y el mismísimo Patrick Stewart como su conocido profesor Charles Xavier. (Télam)