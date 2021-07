Dusty Hill, bajista y miembro fundador del trío rockero estadounidense ZZ Top, falleció en su casa de Texas a los 72 años, según informaron hoy en la redes sociales sus compañeros de banda Billy Gibbons y Frank Beard.

"Nos entristece la noticia de hoy que nuestro compadre, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa en Houston. Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia firme, su buen carácter. y un compromiso duradero de proporcionar ese fondo monumental a los 'Top'. Siempre estaremos conectados a ese "Blues Shuffle in C.' Te extrañaremos mucho, amigo – Frank y Billy.", reza el texto que los ZZ Top colgaron en sus redes sociales.

La semana pasada, Beard y Gibbons postearon que Hill abandonaría su tour por Estados Unidos debido a que comenzaría un tratamiento médico por un problema de cadera. Y que el bajista sería reemplazado por Elwood Francis, habitual colaborador del grupo.

Hill se desempeñaba también como vocalista secundario de la banda y era pieza esencial del look de ZZ Top ya que era - junto a Gibbons- uno de los dos famosos hombres barbudos y con gafas de sol que ayudaron a darle el sello distintivo al grupo.

Los tres ZZ Top se conocieron en 1967 cuando Gibbons era el guitarrista y compositor de The Moving Sidewalks, mientras que Hill y Beard eran parte de American Blues, pero recién en 1969 conformaron el trío.

El nombre de la banda se originó en el pequeño departamento que tenía Gibbons, ya que en sus paredes poseía varios afiches de sus artistas favoritos y se dio cuenta de que la gran mayoría de ellos comenzaban con iniciales.

En 1971 publicaron su primer álbum de estudio, que obtuvo muy buenas críticas gracias a su estilo influenciado en el blues y el rock sureño y por sus letras con el característico humor tejano, que les permitió girar por pequeños bares y festivales durante ese mismo año.

En el 72, lanzaron el disco "Rio Grande Mud" que continuó con el mismo sonido, pero que les permitió ganarse el respeto de otros artistas al punto tal que los Rolling Stones los invitaron para que abrieran sus conciertos en el sur de Estados Unidos.

En 1973, editaron el disco "Tres Hombres" que incluyó los clásicos "Waitin' for the Bus", "Jesus Just Left Chicago" y el hitazo "La Grange" que se hizo famoso por su riff y la risa sarcárstica de los ZZ Top y compartieron gira con Alice Cooper, Peter Frampton y Ike & Tina Turner.

Pero fue en 1977, en un descanso de dos años que Hill y Gibbons dejaron crecer sus barbas hasta convertirlas en un sello del grupo, al igual que los autos Hot Rod con el sello de la banda, que corrían alocados en sus videoclips protagonizados por mujeres de largas piernas.

Con los discos "Degüello", "El Loco" y "Eliminator" la banda se convirtió en una de las más vendedoras y taquilleras, pero además se ganó el respeto y la admiración de los fans del heavy metal y el hard rock.

La banda editó 15 álbumes a lo largo de su trayectoria y fue introducida en el salón de la fama del rock and roll en 2004 por el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, quien en la ceremonia participó en los hits "La Grange" y "Tush".

Desde ese día, en el Museo del Rock and Roll, ubicado en la ciudad de Cleveland, se exhibe el auto Ford Coupe 1933 color rojo y tuneado al estilo Hot Rod, que aparece en la portada del álbum "Eliminator".

En mayo de 2010 la banda se presentó por primera vez en la Argentina y ofreció un recordado show en el Luna Park. En una charla con Télam antes de esa presentación, Gibbons dijo que hicieron conexión con la Argentina gracias a Los Fabulosos Cadillacs.

"En un principio, el nombre de la banda nos llamó la atención como 'Cadillacs', especialmente por los autos con grandes aletas y colas que por cierto son `Fabulosos`. Su música ciertamente está a la medida de su nombre", elogió Gibbons.

El trío también mencionó que su amigo, el actor Robert Duvall les habló mucho "de la Argentina, el tango y su fabuloso gran bife argentino con papas fritas".

