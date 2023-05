Andy Rourke, bajista de la banda británica The Smiths, falleció a los 59 años de un cáncer de páncreas, anunció en redes sociales su ex compañero, el guitarrista Johnny Marr.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento", escribió Marr en Twitter.

En Instagram, el músico publicó un relato pormenorizado de su historia con Rourke: "Andy y yo nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes. Cuando teníamos quince años me mudé a su casa donde vivía con sus tres hermanos y pronto me di cuenta de que mi compañero era una de esas raras personas a las que a nadie le cae mal".

Luego, tras recordar las bandas de las que participaron en su adolescencia, agregó que en los discos de The Smiths "Andy reinventó lo que es ser un bajista".

MIRÁ TAMBIÉN De Tridente a Marián Farías Gómez, una postal del Encuentro que abreva en sus 20 años de historia

Resaltó al respecto su interpretación en la canción "The Queen Is Dead" al destacar: "Fue tan impresionante que me dije a mí mismo: ´Nunca olvidaré este momento´.

"Es una cuestión de orgullo y de tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en el Maddison Square Garden en septiembre de 2022", concluyó.

Liderada por Morrissey y conformada por Rourke, Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths tuvo una serie de éxitos en la década de 1980 con canciones como 'Heaven Knows I'm Miserable Now' y 'Girlfriend In A Coma'.

La banda, impulsada por Marr y Morrissey, se separó en 1987 y a lo largo de su carrera lanzó álbumes como 'The Smiths' y 'Meat is Murder'.

MIRÁ TAMBIÉN Picos de 11 puntos para la entrevista de Cristina Fernández en C5N

La desaparición del cuarteto de Manchester fue una de las más sonadas en el mundo de la música del Reino Unido, cuyas consecuencias llevaron a Joyce y Rourke a litigar con Morrissey y Marr en los tribunales por cuestiones de derechos de autor en 1989, informó la prensa internacional.

(Télam)