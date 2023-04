El exguitarrista de ABBA Lasse Wellander falleció hoy a los 70 años, dejando detrás una carrera de éxitos musicales, además de participaciones en cine, informó hoy la familia.

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro amado Lasse se quedó dormido. (...) Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo", escribió la familia de Wellander en un comunicado dado a conocer en las redes sociales.

El guitarrista de la banda sueca falleció el viernes de cáncer, pero sus allegados dieron a conocer la noticia durante este lunes, informó el sitio Variety.

En el comunicado, definieron a Wallander como "amable, seguro, afectuoso y amoroso… y mucho más, que no se puede describir con palabras".

Además de su trabajo con ABBA, Wellander lanzó siete discos como solista y fue parte de las bandas sonoras de las películas “Mamma Mia” y “Mamma Mia! Here We Go Again”, así como el álbum de ABBA Voyage, en 2021.

"Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmenso", escribió por su parte la banda en un texto dado a conocer por la cadena CNN.

Wallander empezó a tocar con el grupo en octubre de 1974, en la grabación de las canciones "Intermezzo No.1" y "Crazy World", tras lo cual, se convirtió en el guitarrista solista de ABBA y salió de gira con ellos en 1975, 1977, 1979 y 1980.

En 1982, el grupo se separó y Wallander editó siete discos solistas, además de trabajar en los proyectos de sus excolegas de ABBA Benny Andersson y Björn Ulvaeus. En el regreso del grupo en 2021, Wallander también fue de la partida. (Télam)