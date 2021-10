(Por Agustín Argento).- Facundo Cruz tiene a varios de los artistas del momento, como Paco Amoroso, Chita, Lara91k, CA7RIEL, Dinastia y Taichu, quienes son parte de una escena joven que recuperó la "épica perdida de los 70 y 80".

Para los próximos meses, su Agencia Clix tiene una agenda bastante intensa, tanto a nivel nacional como internacional.

"Tenemos artistas con mucha proyección internacional en México, España, Chile, Uruguay y Estados Unidos. Hay planes de girar por el verano europeo, van a estar todos bastante ocupados en 2022", explicó en una entrevista con Télam.

El manager, músico, DJ y productor no se corta solo y explica que esta explosión de lo que califica como "música joven" se da tanto para sus artistas "como para la escena argentina, porque es de lo más interesante y variado de habla hispana: ya había para todos los gustos y siguió creciendo en pandemia".

MIRÁ TAMBIÉN Rocío Cravero inicia gira nacional de presentación de su disco debut “Epílogo”

Cruz reniega del mote "trap", aunque también lo abraza como una simbología. Para él, el trap, utilizado en forma genérica, engloba algo más que la música urbana para posicionarse en una clasificación de todo lo que es joven y novedoso por fuera del formato guitarra-bajo-batería, tan característico del rock.

"Paco tiene como referente a Jamiroquai. Trap es Ysy A. Entiendo que ahora engloban a todos dentro del trap, pero, musicalmente, no tienen nada que ver Duki o Wos con CA7RIEL y Nicky Nicole", argumenta, y reinvidica la camaradería y el espíritu de grupo que todos estos artistas llevan en la sangre.

Click to enlarge A fallback.

"Duki es el primero que lo entendió", dice, al recordar cómo, sin conocerlo, subió a su gira a Paco y CA7RIEL, como una forma de "ir en scrum" al Viejo Continente y presentar a la música joven argentina como una armada extremadamente versátil, con estilos y colores que se complementan y que pueden ir del recitado melódico, hasta con uno con más furia, pasando por sonidos crudos y otros más souleros y cumbieros.

En cuanto a lanzamientos, en una sociedad que lo llevó al sello Ultrapop, reconocido por delicada curaduría, para noviembre se viene el próximo disco de Amoroso (que sacó simple la semana pasada), CA7RIEL en diciembre, Lara91k para principios de 2022 y un poco más adelante uno de Chita.

MIRÁ TAMBIÉN Fernán Mirás se refirió desde sus redes al aneurisma cerebral que sufrió: La saqué muy barata

"Se rompió lo de la rareza del disco. Ya todos los que solo hacían simples, ahora sacan discos. El simple te exige éxito y el disco te da la posibilidad de mostrar todas tus facetas, y eso es algo que los artistas no se quieren perder. Y para artistas de vivo te da más para hacer, los simples te limitan", comentó.

Télam: Vos programabas ciclos, algún programa de radio y tocabas. ¿Cómo te vinculaste al management?

Facu Cruz: Yo buscaba algo de épica y sentí que lo que vino en los 90 y 2000 no lo tenía. Yo era músico, toqué en bandas como Los Campos Magnéticos. A ese indie le costó convertirse en algo comercial. Después de dejar de ir por un tiempo, empecé a ver bandas y en ese regreso voy a ver a Perras On The Beach y Ud Señálemelo y veo que había fila hasta la esquina. Los temas eran increíbles y había conversión con el público. "Acá está pasando algo", dije. A partir de ahí fue una bola de nieve que no paraba de crecer. Fue un momento muy fuerte de la música joven. Paralelo a eso, sucedía El Quinto Escalón, y explotaban Cazzu, Duki, Neo Pistea... la música argentina joven se estaba rediseñando y conectándose con el público de manera más directa, no eran botellas al mar. La gran mano fue internet y YouTube. Luca Bocci subió un disco y se fue de gira todo el año por el país, México y Perú, sin nada, solo con nuestro management. El juego cambió muy rápido.

T: ¿Cómo se adaptó la industria tradicional a estos cambios?

FC: La industria discográfica tuvo que replantease ante la nueva escena y creo que lo está haciendo bastante bien. Están entendiendo el juego y su nuevo lugar. Hemos tenido buenos diálogos, hemos hecho cosas y no. Cambiaron tan rápido las reglas y están escuchando mucho más nuestras propuestas, al revés de las viejas historias. Hoy manda más el artista y los sellos se tuvieron que adaptar a eso.

T: En esos cambios rápidos, también a vos te cayó mucho trabajo de golpe. ¿Cómo lo absorbiste?

FC: Puse en práctica lo que había aprendido mirando y estudiando la forma de comunicación de las bandas. Desde las bandas del pasado a las actuales. Lo estudié como nerd y me di cuenta de que tenía herramientas para convertir en hitos las fechas y no anunciarlos como un show más. Ahí me doy cuenta que tengo estas herramientas que había adquirido en la industria y me di cuenta de que tenía la forma para comunicar un proyecto musical. Ordenar y profesionalizar las cosas. Fue a las corridas, pero creo que no me arrepiento de nada y no me quedó nada en el tintero.

T: Y a los artistas, ¿cómo los bajás del caballo?

FC: Al caballo se tienen que subir, lo necesitás. Se la tienen que creer, no en modo despectivo, pero sí siendo conscientes del lugar que ocupan y sus responsabilidades. Es un trabajo muy fino y personal. Yo me acerco a los proyectos porque interpreto lo que quieren hacer y después entender que hay una base de códigos y humana, de cómo ver el mundo, y ahí podemos trabajar. Pude siempre trabajar con gente que tiene los pies en la tierra.

T: Heredan del rap, pero se muestran como una comunidad, no como una guerra de pandillas, como sí lo fue en Estados Unidos.

FC: Al principio pasó un poco eso en las redes, pero entendieron que no es la que va y todos empujan para el mismo lado. Algunos tienen mayor química, pero saben que la están rompiendo y hay algo de pertenencia a una escena desde un lugar re piola. Todos levantan la bandera de algo que explotó acá y en todo el mundo. La camaradería es clave.

T: ¿Y cómo conviven, en un mundo que homogeneiza todo, las individualidades de los artistas?

FC: Es bastante simple porque todos tienen perfiles característicos y bien definidos. Son muy reconocibles y van a mantener su perfil siempre definido, es lo que les espera. Son fieles y no se marean. Saben lo que quieren. Los artistas de la agencia también trabajan entre sí, los agrupa y los representa. (Télam)