En el debut en nuestro país en su faceta como solista, el ex One Direction Louis Tomlinson cautivó anoche a sus fans locales en el porteño estadio Movistar Arena, con un concierto en el que repasó sus éxitos, anticipo algunas canciones de lo que será su próximo disco y hasta lanzó un guiño a su pasado en la famosa banda juvenil.

A lo largo de 18 composiciones, el popular artista británico combinó momentos bailables con pasajes románticos, todos ellos coreados por la audiencia que, tras la frustración de distintas postergaciones por la pandemia de coronavirus, agotó los tickets para las dos presentaciones.

Sin grandes artilugios más que el acompañamiento de una notable banda y su carisma y voz, Tomlinson cumplió el sueño de sus fans cuando a las 21.15 irrumpió en escena con "We Made It", una de las canciones más populares de su hasta ahora disco solista "Walls", de 2020.

A partir de allí, y con todo el estadio conformando un gran coro, el intérprete abordó casi la totalidad de su larga duración; anticipó "Change" y "Copy of a Copy of a Copy", dos temas que serán parte de su próxima producción; y versionó "Beautiful War" de Kings of Leon y "7" de Catfish and the Bottlemen.

MIRÁ TAMBIÉN Tini desata una fiesta de baile y color en el Hipódromo de Palermo con L-Gante de invitado

Sin embargo, el delirio total se produjo con "Drag Me Down", primera gran sorpresa tras el inicio con "We Made It"; "Little Black Dress" y "Through the Dark", en los bises; los tres recuerdos a One Direction.

"Kill My Mind" puso el broche de oro a una noche que había comenzado horas antes con los shows de apertura de Paz Carrara y Sun Room.

Louis Tomlinson cerrará su visita a la Argentina cuando vuelva esta noche a las 21 en el reducto ubicado en Villa Crespo, para luego seguir su periplo por Montevideo. (Télam)