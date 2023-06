La banda estadounidense de rock Evanescence regresará a la Argentina luego de una pausa de seis años y se presentará el 17 de octubre en el estadio porteño Movistar Arena, en el marco del South American Tour 2023.

Liderado por la cantante Amy Lee, el grupo volverá a presentarse en Buenos Aires para tocar en vivo los hits que los llevaron a ganar dos Premios Grammy a lo largo de su extensa carrera, entre los que se cuentan “Bring me to life”, “My Immortal”, “Going Under”, “Everybody´s Fool” y “Call me when you’re sober”.

En el marco de esta gira regional la banda también se presentará en Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay Brasil, Perú y Venezuela.

El 7 de octubre, unos días antes del concierto en Argentina, también tocarán en el Festival Pulso GNP 2023 en la ciudad de Querétaro, México.

Evanescence fue fundada en Little Rock, Arkansas, en 1995 por la mencionada cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody, desde sus inicios comenzaron a posicionarse en el gusto del público metalero y no metalero, algo que rompió los paradigmas en ese entonces y en la actualidad.

Las entradas se podrán conseguir en la web del Estadio Arena a partir de las 15 del próximo viernes 16.

