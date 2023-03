El cantante y guitarrista estadounidense Evan Dando, líder de The Lemonheads y uno de los últimos sobrevivientes del grunge, se presentará mañana a las 21 en Strummer Bar, donde dará un recital íntimo y acústico en el que hará un repaso por toda su carrera y tendrá a Bajo Radar como banda invitada (a las 20.15).

“El movimiento grunge se acabó cuando murió Kurt Cobain; muchos de mis amigos tenían sus shows y los cancelaron y dijeron esto se acabó”, dijo a Télam Evan Dando, quien ya había tocado dos veces en el país.

El líder de la banda de rock alternativo formada en Boston en 1986 (nombrada así por los famosos caramelos de la marca Ferrara que eran dulces por dentro y agrios por fuera), expresó que de todos modos, cree que “hay un regreso del grunge”.

“A todos le gustaba ese estilo de música antes de internet”, agregó el músico que tocará mañana en el local ubicado en Godoy Cruz 1631, del barrio porteño de Palermo.

Dando es el único miembro original que quedó de The Lemonheads, grupo que a lo largo de los años tuvo cambios en sus integrantes.

“Me gusta todo tipo de música. Creo que no hay buena o mala. No hay música que no pueda ser buena. –manifestó a esta agencia-. Algún estilo nuevo es ridículo pero es muy bueno escucharlo. No recuerdo quien dijo: Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura”.

El cantante, quien nunca dejó de tocar y de girar, está de vuelta por el 30 aniversario de “It’s a Shame About Ray”, el quinto disco de su banda, el que lo llevó al reconocimiento mundial.

El concierto de mañana será una oportunidad para escuchar al músico que definió su música como una mezcla de pop de los años 60, grunge , punk rock y country, todo ello canalizado a través del rock alternativo de los 90.

Compartieron una de las épocas más prolíficas del rock americano, junto a bandas como Pear Jam y Nirvana, entre otros.

Entre sus canciones más importantes, la que saltaría a la fama sería su versión power pop del cover de la canción "Mrs. Robinson” de Paul Simon, que le daría a la banda un gran reconocimiento.

Tanto es así que esta versión se incluyó en la banda sonora de las famosas películas "El mundo Según Wayne 2" y "El Lobo De Wall Street". (Télam)