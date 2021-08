La décima temporada de la exitosa serie británica de drama médico y de época "Call the Midwife", que sigue las historias de un grupo de enfermeras y parteras que trabajan en las afueras de Londres durante la década de los 60, podrá verse de manera semanal a partir del próximo martes 7 de septiembre por la señal de Europa Europa.

Producida por Neal Street Productions, la compañía fundada por el reconocido cineasta inglés Sam Mendes, esta entrega de siete episodios más un especial de Navidad se ubica en 1966, época en la que las matronas de la Nonnatus House serán testigos de la intensificación del movimiento por los derechos de las mujeres y de distintas innovaciones médicas que cambiarán radicalmente su labor.

Al igual que en las temporadas anteriores, las protagonistas se enfrentarán a nuevos desafíos a la hora de seguir ayudando a las familias del empobrecido barrio de Poplar y en sus vidas personales, a través de sensibles situaciones que exploran temas como el amor, la pérdida y la duda.

El elenco de esta entrega cuenta con la participación de Jenny Agutter ("Los Vengadores"), Linda Bassett ("The Reader"), Judy Parfitt ("The Game"), Fenella Woolgar ("Victoria y Abdul"), Ella Bruccoleri ("The Last Kingdom"), Helen George ("Nativity Rocks!") y Leonie Elliott ("Black Mirror"), entre otras.

Además, a lo largo de sus casi diez años al aire, la multipremiada serie -creada por Heidi Thomas ("Little Woman")- tuvo entre sus intérpretes a la ganadora del Oscar Vanessa Redgrave ("Julia"), Laura Main ("Doctors"), Cliff Parisi ("EastEnders") y Victoria Yeates ("Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald"). (Télam)