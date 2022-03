El reconocido actor y realizador estadounidense Ethan Hawke se pone una vez más en el rol de director en "The Last Movie Stars", próxima serie documental que estará centrada en la trayectoria de Joanne Woodward y Paul Newman, aclamada pareja de estrellas de la historia del cine que dejaron su huella en la era dorada de Hollywood.

Según informó el sitio especializado Deadline, el proyecto es producido para el streaming -a través de la plataforma de la CNN y más tarde en HBO Max- y llevará a la pantalla el relato de esa dupla que trabajó en conjunto en filmes como "Un largo y ardiente verano" (1958) y "Un nuevo modo de amar" (1963).

"Fueron parte de la última generación de estrellas que fueron tratadas de la misma forma que Katharine Hepburn o Gary Cooper, los rostros originales del cine y de los intérpretes y cómo evolucionaron", explicó Hawke en la presentación del primer episodio, realizada en el festival de cine texano South by Southwest.

En ese sentido, agregó que la temática le resulta atractiva porque se trataba de "una época en la que el estatus de celebridad se ganaba con esfuerzo y tomaba mucho trabajo llegar a obtener el título de estrella de cine".

El realizador se acercó al proyecto por pedido de una de las hijas de Woodward y Newman -fallecido en 2008-, que le garantizó un acceso casi total a los archivos y entrevistas que el galán de la pantalla grande había coleccionado para unas memorias que planeaba escribir antes de su muerte.

Si bien Newman había abandonado la idea tiempo antes y quemó las cintas, las transcripciones sobrevivieron y fue lo que Hawke le acercó a un grupo de colegas -entre los que se encuentran George Clooney, Laura Linney y Sam Rockwell- para que las leyeran y reinterpretaran los recuerdos de los protagonistas en la pantalla.

"Se transformó en una forma entretenida de contar la historia, no conmigo o alguien más como narrador, sino construyendo una suerte de collage de todas estas voces retratando los momentos más importantes de las vidas de Paul y Joanne", detalló.

Hasta el momento, trascendió que el primero de los seis episodios que conforman "The Last Movie Stars" relatará cómo comenzó la relación entre ambos, que contrajeron matrimonio en 1958, y los inicios de su entrenamiento actoral en el Actors Studio de Nueva York, lugar en el que Newman confesó alguna vez que se sentía inseguro por su falta de "chispa excéntrica" en comparación a sus compañeros.

"¿Cómo no se iba a sentir inseguro si estás en una clase con James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Geraldine Page, Ben Gazzara y Karl Malden? ¿Todos ellos en tu misma clase? Yo también me sentiría intimidado", consideró Hawke al respecto.

Por eso, consideró que es algo que "instantáneamente hizo que Newman y Woodward se volvieran muy humanos, y me permitió darme cuenta de que realmente no sabían lo que iba a suceder en sus carreras, no sabían que la suerte los iba a acompañar".

"The Last Movie Stars" cuenta con el reconocidísimo cineasta Martin Scorsese en el rol de productor ejecutivo, junto a Amy Entelis y Courtney Sexton, de la subsidiaria CNN Films. (Télam)