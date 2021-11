Martínez y Iacopetti, juntos en el Club Atlético Fernández Fierro

Santi Martínez (El Kuelgue) y Guido Iacopetti (Sexteto Fantasma Tango), que acaban de estrenar un nuevo adelanto de su próximo disco "Cercano al Amanecer", se presentarán el jueves 2 de diciembre en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772).

Los músicos se unen a través de la música folclórica para darle rienda suelta a sus canciones con guitarra criolla y piano para crear "un lenguaje de canción nueva y descriptiva, sin miedo a jugar con el rock ni los sonidos electrónicos".

"Al Garete", su segundo single, es una canción con aires de litoral que no pierde la esencia porteña y a la vez pop.

Malandro de América presenta "De Nuevo" en el teatro Vorterix

El artista urbano Malandro de América presentará su nuevo disco, "De Nuevo", en el Teatro Vorterix el próximo domingo 21 en lo que se anuncia como "el jolgorio del año" para darle vida en vivo a una propuesta musical que abarca todos los matices posibles del sonido barrial argentino.

Antes de comenzar una gira por todo el país, el trapero tendrá su presentación en Buenos Aires acompañado por su banda los Santos de Madera, un colectivo de artistas que complementa y potencia su versatilidad musical.

Malandro, conocido en Argentina por ser uno de los pioneros del trap, sigue lanzando singles y álbumes de forma independiente y en colaboración con productores del género urbano que pasaron por su "Jolgorio Studio".

"Reporte", el primer adelanto del segundo disco de Facu Iñigo

Facu Iñigo estrenó en plataformas digitales su nuevo sencillo "Reporte", un primer adelanto de lo que será su segundo álbum solista que saldrá el próximo año de la mano de Indie Folks.

"'Reporte' es despreocupación. Es sobre las cosas simples que nos acompañan y nos hacen disfrutar: una canción, leer un libro, viajar. Y que aunque esté todo mal, tratamos de pasarla mejor", sostuvo el ex cantante y guitarrista de Pilotos que trabajó este estreno con Lautaro Cura (Isla de Caras) y Francisco Villa (Panchito) en la producción y Luca Beguerie (Usted Señálemelo) en el mastering.

La canción, estrenada en plataformas digitales con un video oficial dirigido en Mar del Plata por Lisa Cerati, tuvo su inspiración en el color celeste, que el músico tradujo en acordes y una melodía: "Es un color que, según dicen, representa la tranquilidad y el relajo. Y es lo que intenté reflejar en la canción", sostuvo.

Joaquín Benegas estrena su proyecto unipersonal "Los Otros Días"

Los Otros Días, el proyecto unipersonal del cordobés Joaquín Banegas, presenta en sociedad su EP homónimo y debut solista, un disco corto y atemporal, minimalista, de canciones austeras que hace foco en el groove y dialoga con el pop contemporáneo.

Con formación clásica, en este último tiempo atravesó un proceso de depuración estilística, eliminando ciertos prejuicios académicos, sobre todo a partir de la pandemia y las restricciones de movilidad: "Empecé a escuchar cosas nuevas, nacionales e internacionales. Gente de mi edad, o más chicos, que la rompen y que antes no valoraba", sostuvo sobre el punto de partida y el espíritu de su nueva obra.

"Cambié de canal, me saqué de encima ese fantasma. Además, me topé con la producción de la computadora, dejé de lado la guitarra y probé suerte con el piano. Eso me llevó a un nivel de juego simple e intuitivo", sostuvo el músico, que contó con la colaboración de Nahuel Barbero (Hipnótica) en "La Respuesta". (Télam)