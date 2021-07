"Shima", lo nuevo de Gimena Álvarez Cela

La cantante Gimena Álvarez Cela, integrante del grupo No Lo Soporto, presenta el video de su nuevo single "Shima", donde reunió a distintos artistas de diferentes disciplinas que van apareciendo durante el recorrido de la canción para reflejar "sentimientos, miradas y acciones de resiliencia frente a la sociedad que vivimos".

Lucas Ferraro, Romina Gaetani (actuación), Melanie Williams, Rocio Ali, Jimena Roig (música), Nancy Endrizzi (música y mantras), Giulliana Merello, Nathy Cabrera y Juan Barone (músicos interpretes de la canción), Mikix Bgirl (breakdance), Gimena Álvarez Cela y Kris Alaniz (autoras), hicieron su aporte en el video dirigido por Julieta Maccarino y grabado durante la pandemia de coronavirus en marzo.

El single -editado por Twitin Records, el sello argentino fundado y dirigido por Tweety González- propone un viaje auditivo con cierta complejidad rítimica y tribal que se fusiona raíces folklóricas y música del mundo, a través de la combinación de elementos como el bombo legüero y las castañuelas, con guitarras y silbidos, con el que la artista se identifica actualmente en plan como solista y acompañada por el rap de Kris Alaniz.

Augusto Giannoni regresa con "Vuelo Vacío"

El cantante y multi-instrumentista platense Augusto Giannoni lanzó en plataformas digitales su nueva canción "Vuelo Vacío", un adelanto de su próximo disco solista que se encuentra en una etapa de composición y que será grabado a fin de año.

"Esta canción encarna el sentimiento del proceso de haberse vaciado, de reseteo, de rearmarse. Una canción isla, que apareció sola este 2021, dejando en suspenso el futuro sonoro", sostuvo el músico, ex integrante de Sortie y Fantasmagoria, entre otras agrupaciones rockeras de la escena nacional.

Grabado entre en la intimidad de su casa y mezclado por Chester Razzano en Boston Rec, Giannoni trabaja por estos días en el guion de lo que será el video que acompañará esta canción.

"Cargaré con el miedo a cómo llegará el final. La vida me llevo un rato en un vuelo vacío; a lo mejor llegué, a lo mejor me fui, no estuve. Me queda camino por recorrer. Enfrento el sonido de la muerte, ahuyento el frío del odio. Sé que esto va pasar y que todo florecerá", canta el músico, que grabó voces, batería, guitarras acústicas y eléctricas y teclados.

Excantante de Bicicletas apuesta por su nueva agrupación JC y La Nave Terrenal

El músico Julio Crivelli, excantante de Bicicletas, sigue apostando por su nueva etapa musical bajo el nombre de JC y La Nave Terrenal, que presenta por estos días tres adelantos de su nuevo disco "Océano de Fuego".

Con su nueva banda, estrenada en 2019, el músico se pasea por géneros diversos como el Rock, Pop, Country, Folk y Blues, pero atravesando "una odisea sónica interestelar psicodélica y dinámica", reflejada en el tridente de canciones que conforman "Invasión B", "El Tigre" y "A Caminar! (Walk On, Boy).

Al frente de su ex grupo Bicicletas, una banda de indie rock alternativa que sonó en las principales radios nacionales entre el 2007 y el 2018, compartió escenarios con artistas internacionales de la talla de Roger Waters, Depeche Mode, Pearl Jam, Daft Punk, Queen of the Stone Age y Stone Temple Pilots, entre otras.

De la mano de Indie Folks, Merlo estrena "Los Planetas"

Merlo, el proyecto solista del músico y actor Pedro Merlo, estrenó en plataformas digitales una nueva canción de su autoría "Los Planetas", con Federico Ferrer como productor musical y con la estructura de la productora IndieFolks detrás del lanzamiento.

El exintegrante de Drogaperrotrueno sigue apostando por el indie pop-folk en la misma sintonía de lo que fue su primer álbum "0 Cero", donde incluso apostaba por la creación de un género "único en su especie", el "indie-reggaetón" de sus tema "HD".

En aquél LP, apostaba a canciones "sin sobreproducción y maquillaje" con guitarras y voces grabadas en vivo, en búsqueda de no perder la frescura, y con la inclusión posterior de máquinas de ritmos, arreglos y sintetizadores que respetaran ese aura de "cercanía". (Télam)