(Por Hugo F. Sánchez, enviado especial).- Desde el mediodía del sábado, cuando se comenzaron a desandar las horas previas a la gala que se celebrará mañana por la noche en el Palacio Municipal de Madrid, los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano tomaron un ritmo frenético con el encuentro con la prensa de la actriz Carmen Maura -que mañana recibirá el Platino de Honor-, la presencia de estrellas de Iberoamérica y el anuncio de los ganadores de los premios del público.

En el Hotel InterContinental Madrid, ubicado en el exclusivo Paseo de la Castellana del centro de la capital de España, se realizó la conferencia de prensa con Carmen Maura, en donde la actriz habló largamente de su carrera y festejó los Platino, que consideró esenciales como instrumento de difusión del cine iberoamericano.

"La mayor satisfacción de hacer películas es que la gente las vea y el premio me viene bien, porque he hecho películas maravillosas en muchos países que no llegan aquí", aseguró la actriz de joyas como "Ay, Carmela", "Mujeres al borde de una ataque de nervios", y "La comunidad".

"Para mí este trabajo es como una vitamina", agregó Maura, de vitales 76 años y que será la bruja en "Rainbow", la próxima película de Paco León, adaptación libre del clásico "El Mago de Oz".

Maura, protagonista de inolvidables películas como "Volver", "¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?", "El entusiasmo", y "Tata mía", entre tantas otras, destacó el rol fundamental que tuvo en su carrera Pedro Almodóvar.

"Me hizo un enorme favor, un enorme regalo cuando me dio el papel en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', porque eso rompió completamente la imagen que tenía como 'la chica de la tele'", explicó, en referencia al trabajo que tenía como conductora en un programa televisivo en los años ochenta.

Con más de 50 años de trayectoria, la actriz que mañana subirá al escenario del Palacio Municipal de Madrid para recibir el Platino de Honor cosechó numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera como la Palma de Oro de Cannes, dos premios de la Academia Europea, la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y el premio César, entro otros.

Agradecida por el interés que aún despierta su trabajo –"me sorprende porque se me ha dado bien desde pequeña"-, la actriz enumeró los países latinoamericanos en donde había trabajado y cuando mencionó a la Argentina, emocionada, elevó sus ojos al cielo y recordó a Enrique Pinti, fallecido recientemente: "Mi mejor amigo en la Argentina".

Luego de la conferencia de prensa con Maura y ante 250 periodistas acreditados de toda Iberoamérica, se dieron a conocer los premios votados por el público y auspiciados por la empresa Iberia, en donde fue elegida como mejor película "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar, mientras que el Premio Platino a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica fue para la producción argentina "El Reino", que también cosechó el lauro al mejor actor y mejor actriz, para Chino Darín y Mercedes Morán.

El palmarés del público se completó con el premio a Penélope Cruz por su trabajo en "Madres paralelas" y Javier Bardem en la categoría masculina por "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, la gran favorita de esta edición de los Platino.

La película, que tiene 11 nominaciones, es una sátira del mundo del trabajo, con un empresario (Javier Bardem), que desde un paternalismo tan absurdo como autoritario, intenta digitar la vida de sus empleados para su propio provecho.

"El tono de comedia era el único apropiado para contar el estado de las cosas -contó Aranoa a un reducido grupo de periodistas-, el objetivo en parte era ese, no era hacer que el público se riera el fin de semana viendo lo que padece durante toda la semana".

El director, que nuevamente eligió a Bardem como protagonista luego de "Loving Pablo" y "Los lunes al Sol", destacó el trabajo del actor: "Su personaje tiene esa cosa de pícaro y también rincones oscuros -analizó- y Javier sabe exponerlo, sabe buscar ese equilibrio con lo terrible del personaje".

Télam también habló con Nancy Dupláa, nominada a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por "El Reino".

"Al principio tenía mucha culpa con la fama, con el éxito -confesó-, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo y gozarlo", dijo en relación a su nominación y a la repercusión mundial de la serie, donde interpreta a una fiscal de la Justicia.

En cuanto a la historia de "El Reino", que toma temas actuales como el poder y el fanatismo, la actriz analizó: "Ubicar a un personaje como el pastor que interpreta Diego Peretti, que maneja a la gente desde un fervor tan particular, no deja de tener su peligro y tiene un paralelo con la realidad".

"Aparecen todos estos condimentos espantosos que siguen lastimando a la democracia y se pierde el verdadero valor de los políticos, haciendo que la gente crea que la política es una porquería, algo que evidencian los medios de comunicación masivos", concluyó. (Télam)