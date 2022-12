A continuación, algunos de los dichos destacados de 2022, según la mirada de Télam:

"Creo que el teatro comercial ya venía sufriendo cierto empobrecimiento en los contenidos que inundan la cartelera desde antes de la pandemia, y la pandemia ha funcionado como un acelerador de procesos, como que puso una lente de aumento sobre fenómenos que ya estaban ocurriendo".

Javier Daulte

29/01

MIRÁ TAMBIÉN 2022: el año en el que las industrias culturales evitaron su apagón

"Hay una generación muy preocupada por el cambio climático, por si van a tener trabajo después de la universidad o por problemas de género que por fin se plantean, pero la memoria histórica no está tan presente y yo trato de llamar su atención sobre ese tema porque desgraciadamente hay un partido de ultraderecha que está intentando contar la historia a su modo y su modo es un modo franquista".

Pedro Almodóvar

01/02

MIRÁ TAMBIÉN El éxito de Gran Hermano demostró que algunos formatos televisivos siguen más vivos que nunca

"En los castings preguntan a los actores cuántos seguidores tienen y son elegidos en muchas ocasiones por ese motivo, como si eso generara convocatoria en una telenovela o película. Y eso me parece terrorífico".

Guillermo Francella

28/03

"Estando y tocando en Japón pude confirmar que no hay sitio donde haga falta decir que tocás música latina porque la música latina se comió el mundo".

Rubén Rada

16/04

"La música es nuestro medio de expresión, nuestro medio de protesta y a la vez de diversión. Es nuestro medio de comunicación para decir lo que queremos y de la manera que queremos. Y así lo vamos a seguir haciendo, le guste a quien le guste, porque hay muchas realidades e injusticias por las que sufrimos, lloramos, festejamos, gritamos y saltamos".

Trueno

12/05

"El cine es para ver en salas y yo hago películas para la pantalla grande, me gusta esa experiencia de la sala donde, como en este festival, se juntan en la platea personas de distintas culturas, lenguas y países para asistir a una ceremonia única".

Tom Cruise

18/05

"Es algo bien problemático y preocupante que alguien empatice, disfrute, apoye y siga con fanatismo a eso que hoy en día le llaman música urbana o algo así, que deja muchísimo que desear porque el ritmo es creado por una computadora y es una cosa monótona y robótica, todo electrónico, y la armonía es nula; es una cosa paupérrima".

Arturo Sandoval

28/07

"Uno de los temas que plantea la historia es cómo, si sos una mujer que busca dirigir o gobernar, podés convencer a los varones de que sos capaz de hacerlo, y me parece que es una cuestión extraordinariamente pertinente en la actualidad".

Emma D'Arcy

20/08

"El problema es que la ficción desaparece de sus lugares habituales para filtrarse sobre el mundo de la política".

Rafael Spregelburd

04/09

"Me importa mucho darle prioridad a las autoras y autores argentinos porque este es el Teatro Nacional, el único que tenemos. (...) Y nos interesa federalizarlo".

Gladis Contreras, directora general del Teatro Nacional Cervantes

17/09

"Teníamos el pecho inflado porque estábamos sintiendo de la recuperación de la democracia y decisiones tan importantes no sólo para nuestro país, sino para el mundo entero, de que por fin un tribunal civil pudiera pudiera llevar a juicio el accionar de dictadores".

Ricardo Darín

18/09

"En tiempos difíciles, cuando todo es enojo, hay mucha gente buscando respuestas fáciles a problemas difíciles y ese nunca es el camino correcto. El odio, los sentimientos racistas, humillar a otra persona o responsabilizar a los demás por tu destino son cosas muy comunes en una sociedad cuando hay una crisis y por eso hay que mantenerse alejado de los políticos que esparcen el odio".

Campino (de Die Toten Hosen)

25/09

"Quizás yo ya sea un dinosaurio pero para mí las películas tienen un lugar privilegiado, que es la sala de cine, mientras que las plataformas uniformizan la producción que nos ponen ante productos más que ante películas".

Laurent Cantet

01/10

"A lo largo y a lo ancho de nuestro país existen poblaciones postergadas, con muy poco acceso al disfrute de bienes y servicios culturales como el teatro. Desde nuestro enfoque se debe garantizar la posibilidad de acceso a las artes escénicas porque son un derecho y contribuyen al desarrollo humano. Deben estar en la canasta de consumos culturales de cualquier familia que habite nuestro suelo".

Gustavo Uano (Instituto Nacional de Teatro)

04/10

"Creo que el punto de inflexión va a ser el día en el que la justicia de una sentencia. Ese va a ser el momento, ver de qué manera va a hablar la justicia no solamente a mí, sino a todas las víctimas de abuso sexual".

Thelma Fardin

12/10

"Cuando Michel Temer tomó el poder en lugar de Dilma Rousseff preparó la extinción del Ministerio de Cultura y Bolsonaro directamente terminó con la cultura. La cultura fue desconectada, como un enchufe que se quita".

Kleber Mendonça Filho (cineasta brasileño)

22/10

"Siento que estoy rompiendo con algunas estructuras al incluir una compositora mujer como Schumann en el Colón de Buenos Aires y también al llevar por primera vez la música clásica a Cosquín".

Horacio Lavandera

24/11

"No soy pesimista, pero sí, hay que luchar, formar gente en cine, enseñar cómo hacer cine, cómo atrapar a los espectadores, porque si no aprendimos nada de lo que pasó en estos últimos años, estamos en problemas".

Thierry Frémaux

26/11

"Al haberme suicidado como lo hice, me liberé. En aquel momento cuando dije aquello ('hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente') no ejercí la libertad de mi ser, al contrario, fui reactivo y no fui yo y estuvo bien ser condenado por eso".

Gustavo Cordera

10/12 (Télam)