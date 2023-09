Un fiscal español presentó una segunda demanda fiscal contra la cantante colombiana Shakira, acusándola de defraudar al Estado por 6,6 millones de euros (7,0 millones de dólares) en 2018, según una solicitud presentada al tribunal de instrucción. Conocida como la Reina del pop latino, Shakira había optado por ir a juicio en noviembre en Barcelona por un caso en el que niega no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos del periodo 2012-2014, por lo que podría ser condenada con hasta ocho años de prisión. En el nuevo caso, el fiscal alega que en 2018, Shakira no declaró ganancias por 12,5 millones de dólares procedentes de un anticipo de su gira mundial El Dorado, entre otros. En ese momento estaba en una relación con la estrella del fútbol del FC Barcelona Gerard Piqué y vivía en la ciudad con sus dos hijos. Los fiscales argumentan que ella residía en España y, por lo tanto, debía tributar allí todos sus ingresos mundiales, sin importar dónde se obtuvieran. En cambio, dicen, desvió dinero a "empresas domiciliadas en países con bajos impuestos". La artista, de 46 años, que vendió millones de discos en todo el mundo, está acusada de no pagar 5,4 millones de euros en el impuesto sobre la renta y se calcula que debe 6,0 millones teniendo en cuenta los intereses devengados pero también los pagos voluntarios. También se le acusa de haber defraudado al Estado con 773.600 euros en el impuesto sobre el patrimonio, lo que le generó una deuda de 625.190 euros. El equipo legal de Shakira dijo que no había recibido ninguna notificación del nuevo caso en Miami, donde ahora reside, tras su separación de Piqué. Reuters-NA. NA