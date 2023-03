El boxeador colombiano Jhon Teherán fue noqueado, en 90 segundos, por el argentino Sergio "Maravilla" Martínez y afirmó haber recibido 5000 dólares para perder pero, horas después, se arrepintió de sus dichos. Luego de lo que fue la pelea principal entre el cafetero y el quilmeño en la velada de martes en el Luna Park, el pugilista de 38 años compartió un video en sus redes confesando que le ofrecieron 5000 dólares para ser derrotado por el ex campeón de peso mediano. "Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata

Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo" declaró quien acumula 18 victorias en su carrera. Teherán señaló a Jhon Molina -un ex boxeador que le hizo de nexo para traerlo al país- que le comunicó que se le descontaría 900 dólares por una vieja deuda que, supuestamente, el púgil mantenía con su ex representante, Andy Espinoza. Estas palabras del colombiano se hicieron virales y, en horas de este miércoles, desde Chino Maidana Promotions compartieron un nuevo video donde el de 38 años se retracta, de manera insólita, sobre su fuerte confesión: "Estoy arrepentido por el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó al camarín después de la pelea y me pidió que dijeras esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, que es una excelente persona, y al Chino Maidana. Estaba inconsciente por el golpe que recibí en el combate. Maravilla, te pido disculpas, cometí ese error por rabia y por la impotencia de no poder ganarle". AMP/SPC NA