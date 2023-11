El ex tenista David Nalbandian afirmó hoy que su ex pareja "quiere plata y fama", tras haberlo denunciado por acoso y hostigamiento, pese a que la causa ya fue archivada.

"Fíjense bien antes de hablar", advirtió el cordobés, quien quedó envuelto en un escándalo mediático en las últimas horas, tras haber tomado estado público la denuncia.

En declaraciones al diario Clarín, Nalbandian no dudó en afirmar que su ex novia "quiere plata y fama", pero evitó explayarse sobre la cuestión. La modelo Araceli Torrado presentó una denuncia contra el ex tenista, quien tras la ruptura había instalado una cámara con el fin de seguir sus movimientos.

Unos meses después, la joven y su hermano descubrió la cámara controlada por WiFi que apuntaba directamente a la habitación que ocupaba la joven. La Fiscalía 18 de la Ciudad de Buenos Aires archivó el caso porque los mensajes del cordobés y la cámara no constituían un delito. Sin embargo, la causa podría reabrirse si se presentan nuevas pruebas. Nalbandian se retiró del circuito tenístico hace una década, y luego se dedicó de lleno a las competencias automovilístocas de rally. MAC/GAM NA