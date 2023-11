El trío rockero Eruca Sativa será el encargado del show de apertura de los conciertos que el exlíder de Pink Floyd Roger Waters ofrecerá hoy y mañana en el Estadio River Plate, en el marco de su gira mundial "This is not a Drill".

El grupo local conformado por Lula Beltoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera subirá al escenario a las 19.45, para animar la espera del espectáculo central, previsto para las 21, según informó la organización.

En tanto, la apertura de puertas del estadio será a partir de las 17.

Eruca Sativa viene de realizar una extensa gira por Europa y Latinoamérica y el próximo 8 de diciembre celebrará sus 15 años de historia en el Estadio Obras, en lo que ya anunció que se tratará del concierto más grande de su historia.

(Télam)