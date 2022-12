El músico italiano Eros Ramazzotti se presentó en el Movistar Arena y deleitó al público argentino con sus temas más conocido, además de dedicarle el show a la memoria de Diego Maradona. El recital incluyó canciones como "Cosas de la vida", "La cosa más bella", "Otra como tú", "Si bastasen un par de canciones", "Donde hay música" y "Cuánto amor me das"

Además, interpretó canciones de su nuevo trabajo discográfico, Battito infinito. El momento emotivo de la noche fue cuando Ramazzotti dedicó el show a la memoria de Diego Maradona: "Esta noche se la quiero dedicar a Diego", expresó con la imagen del "10" en la pantalla del fondo del escenario. Otro de los momentos más especiales del concierto fue la presentación de SOY, tema que estrenó recientemente junto a Alejandro Sanz

El mismo fue interpretado por el cantante, mientras que de fondo, en la pantalla, se podían ver imágenes de Eros con el artista español. A lo largo de la noche no solo entonó temas en español, sino también en italiano. Mientras que hubo algunos como Emozione Dopo Emozione, Quanto Amore Sei y Madonna de Guadalupe que fueron interpretados en ambos idiomas. Además interactuó constantemente con el público. En varias oportunidades se acercó a los fans y hasta compartió el micrófono con alguno de ellos. Sin duda alguna, uno de los momentos más destacados y emotivos de la noche fue cuando le dedicó el concierto al Diez: "Estoy emocionado. Me gusta. Después de tres años estoy aquí. Esta noche se la quiero dedicar a Diego. ¡Grande!", expresó y el estadio se colmó de aplausos. "Gracias, te amo Argentina", fueron sus últimas palabras y con una gran emoción se retiró del lugar para finalizar el show. Ahora Ramazzotti continúa con su gira mundial, la cual ya tuvo lugar en Los Ángeles, Miami, New York, Boston y Montreal, entre otros. Este próximo 4 de diciembre se presentará en Chile. CO/AMR NA