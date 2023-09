El documental "Elan, impulso vital", dirigido por Dina Spivak, abarca varias entrevistas a personas alrededor del mundo y registra respuestas a las mismas preguntas relativas a la vida, el amor y sus concepciones de la realidad.

"Élan vital" es un concepto introducido por el filósofo francés Henri Bergson en 1907 en su libro "La evolución creadora" para referirse a una fuerza hipotética que causa la evolución y desarrollo de los organismos, y alude al impulso o fuerza que nos mantiene vivos.

El documental se podrá ver en el Cine Gaumont en la función de las 18.45 hasta el próximo miércoles.

"Este término, que es la fuerza vital que nos permite a los organismos vivos adaptarnos a las situaciones que la vida nos pone en el camino, me lleva a indagar sobre una temática que no me pareció una pavada, así que entrevistamos a unas 45 personas en diferentes partes del mundo y a todos les hicimos las mismas 15 preguntas", contó Spivak en diálogo con Télam.

En el filme, que se extiende durante 65 minutos, tiene la participación del actor Boy Olmi, que suma su testimonio entre muchos otros.

"Hicimos un casting importante con estas personas, que fueron interpeladas por la vida de manera contundente, o sea que sus respuestas son especialmente contundentes y así surge este documental, una especie de discurso coral que armaron todas estas personas", explicó.

La película utiliza como separadores coreografías de danza a cargo de Natalí Lisman, Eduardo Virasoro, Rebeka Dunkler, Facundo Giordano y Ayelén Ramirez.

"Los temas son la raíz de nuestro impulso vital, que son nuestros ancestros y de ahí surgen nuestros gustos, el amor, los miedos, las creencias, la muerte... esos temas que van al hueso. Son personas que se criaron en lugares diferentes, con realidades socioculturales varias y la idea es interpelar a quien vea la película y que se encuentre un poco con esos temas y consigo mismo", concluyó. (Télam)