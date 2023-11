En "Entre sus siestas" la comedia que estrena este domingo a las 20 en el teatro porteño La Carpintería, su autora Brenda Howlin, que debuta en una dirección tripartita, pone en escena apelando al humor, pero también al lirismo, los múltiples cambios que genera en una pareja la llegada de un bebé.

"Desde que fui madre, eso es lo más importante que me pasó en la vida. Me conflictúa, me amarga y me hace inmensamente feliz", avisa a Télam Howlin, mamá de Lila (de 7 años) y Dylan (4), quien egresó de la Escuela de Arte Dramático como actriz y completó la Maestría en Dramaturgia de la Universidad Nacional del Arte.

"Entre sus siestas", también dirigida por Flor Micha y Santiago Swi, es protagonizada por Débora Zanolli y Martín Tecchi y podrá verse, siempre en la sala sita en Jean Jaures 858, los domingos 5 y 12, a las 20, el sábado 25 a las 20.30 y el viernes 1 de diciembre a las 22.15.

Télam: ¿Cuál es tu trayectoria respecto de este tema: la maternidad?

Brenda Howlin: Desde que fui madre, el tema está presente. Me conflictúa, me amarga y me hace inmensamente feliz. Es para mí, una fuente de inspiración inagotable. En 2016 nació Lila y en 2019 Dylan. Fui guionista y protagonista del documental "Ama", de Silvina Estévez, en el que actuaba con mi hija de tres meses. Después escribí el documental "Años cortos días eternos" (también dirigido por Estévez en 2021) en el que participé con mis hijos. Es un documental de observación sobre el puerperio que se pregunta por el rol de la maternidad y cuánta valentía se necesita para elegir ser madre y también para elegir no serlo. Este documental tuvo un maravilloso recorrido por festivales nacionales e internacionales y ganó el premio Coral de post producción del Festival de Cine de La Habana.

T: También hubo una serie…

BH: También fui guionista de la serie de TV docu ficción "No sé cómo volver", de cuatro capítulos, que fue estrenada en la plataforma Flow y que cuenta la historia de cuatro mujeres atravesadas por el puerperio que se enfrentan al desafío de volver a trabajar después de la licencia por maternidad.

T: Ahora llevas el tema al teatro en "Entre tus siestas"...

BH: Me propongo abordar este tema desde la ficción en tono de comedia. Es una obra de teatro físico, que se sumerge en el puerperio de una madre, quien se enfrenta a la contradicción entre el amor por su hijo y la pérdida total de su vida. Tiene la casa dada vuelta, está atropellada por el sueño, sin espacio para su pareja y con el bebé prendido a sus tetas, pero ella intentará escribir su libro.

T: Al contrario de las experiencias anteriores, en esta obra también incluís a la pareja, al papá de la criatura…

BH: Sí. Porque a los hombres también les afecta. A ellos la sociedad les pide que no abandonen su actividad laboral. Tienen poca licencia y experimentan también la falta de sueño, que la libido de su pareja esté puesta en el bebé. Entonces el personaje llega del trabajo y cae extenuado. La obra incorpora la otra visión, la del compañero que es copartícipe de esta historia.

T: ¿Se puede tomar con humor una situación tan estresante como la llegada de un bebé?

BH: Si uno la mira del modo correcto la maternidad puede ser desopilante. Sin dudas, en la obra enfocamos el lado B, el incorrecto de la maternidad. Pero además, enfocar el costado poético, a partir de la danza y el movimiento. Para eso, Débora Zanolli, la protagonista, quien también es bailarina, es ideal. Por eso ciertas situaciones como el parto se transforman en una danza.

T: ¿Concebís el parto como un viaje?

BH: Es un viaje físico y emocional. Es un trance animal que te aleja de la civilización y de lo cotidiano para conectarte con vos misma y con tu cría. (Télam)