A solo dos semanas de haber iniciado la gira de prematura despedida de los escenarios por problemas crónicos en su voz, el artista español Enrique Bunbury canceló el tour ante la imposibilidad física de seguir adelante y anticipó así su retiro definitivo de los shows en vivo.

La decisión fue adoptada ayer luego de un arranque auspicioso en Nueva York y Atlanta, pero que le pasó factura al artista al no poder recuperarse debidamente para el show que debía dar hoy en Chicago.

Consciente de que los generosos tiempos previstos para la recuperación de su voz entre cada concierto en esta gira despedida, que iba a continuar hasta septiembre con varias presentaciones más en Estados Unidos y España, no eran suficientes; el exlíder de Héroes del Silencio decidió dar por finalizada la gira.

"Hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo”, dijo Bunbury a través de un comunicado.

Aunque de inmediato añadió: "Desgraciadamente hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos".

Finalmente anunció: "A esta altura, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón, me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos".

Cabe recordar que en abril pasado, Bunbury había sorprendido con la noticia de su gira despedida por problemas en sus cuerdas vocales que habían convertido cada actuación en un verdadero suplicio para él, según comentó en esa ocasión.

Sin embargo, el artista planeaba un último encuentro con sus fans en Estados Unidos y España que ahora ya no podrá ser.

Con más de 30 años de trayectoria, Bunbury se hizo mundialmente conocido como vocalista y líder de Héroes del Silencio, para luego continuar con un exitoso recorrido solista. (Télam)