Canal Encuentro estrenará mañana, a las 21.30, “Artivistas”, ciclo que cuenta con la conducción de Gabriela Borrelli e indaga en las acciones y el pensamiento de músicos y músicas que fusionan su arte y lo político, a partir de entrevistas y música en vivo.

La escritora, periodista y conductora de radio nacida en la localidad bonaerense de Monte Grande contó a Télam que el programa nació como “un evento de conversación y concierto en la cúpula del Centro Cultural Kirchner”.

“El ciclo se llamó en un principio ‘Esta Humanidad’ y debido a la pandemia solo pudimos hacer uno solo con Susy Shock -continuó-. Quisimos trasladar+ el espíritu de esos conciertos que no pudieron hacerse, la idea era que charlara con el artista y luego diera un recital en vivo”.

La idea de esta coproducción entre el canal, el Ministerio de Cultura y el CCK, según expresó Borrelli a esta agencia, es presentar “un formato que pudiera visibilizar la lucha social que muches llevaban adelante; y después bailar, disfrutar con la música”.

“Me sedujo esa idea, pensar las relaciones entre el activismo y el arte, sus cruces, sus desajustes, sus diálogos”, indicó la periodista, quien en el ciclo, de cuatro capítulos de 15 minutos cada uno, entrevista a Anahí Mariluán (cantora mapuche), Camil Guevara (musico/a), Mostro (rapero y actor) y Tita Print (cantante y compositora).

Télam: La intención del programa es ahondar en cómo convive en ellos la música y la política. ¿Qué podés adelantar acerca de este programa que propone mostrar la mirada de artistas que luchan por transformar un mundo desigual?

Gabriela Borrelli: Personalmente todas las historias que cuentan les artistas me conmovieron, me hicieron pensar en las militancias actuales. Anahí trae la historia del pueblo mapuche en su canto y en su charla, todo en ella es poesía. Camile y Mostro son parte de la escena del centro del país y en algún punto hijes de luchas que crecieron en estos años de democracia. Tita Print me trasmitió una fuerza y una garra impresionantes.

T:¿Dónde reside la importancia de “Artivistas” en un canal público?

GB: Creo que es otra instancia para pensar como el estado dialoga con los ciudadanos. De qué manera en la época de las redes y la hipercomunicación, lo público hacer lugar a interpelaciones al mismo estado y a la sociedad en su conjunto. No pueden ser conversaciones estancas sino vitales para el desarrollo pleno de todes les ciudadanes.

(Télam)