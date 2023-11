(Por Agustín Argento, enviado especial).- En pleno debate mundial sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito audiovisual, Mônica Albuquerque, la cabeza de los creativos y búsqueda de talentos de Warner Bros. Discovery (WBD) para América Latina, adelantó que la compañía apuesta con fuerza a un nuevo formato de telenovelas en la región con la convicción de que las historias deben ser contadas y trabajadas por humanos.

Albuquerque, cuyo cargo oficial es Head of Talent Management and Script Content Development para América Latina, fue categórica en el marco de una entrevista exclusiva con Télam y otros cinco medios de la región al señalar que "la inteligencia artificial es muy importante, pero nosotros creemos mucho en la fuerza de los talentos de las personas. No creemos que sea posible que un robot narre una historia".

La excusa para este encuentro fue la presentación en Río de Janeiro y San Pablo de dos telenovelas ("teleseries", para la compañía) con las que WBD apuesta a copar el continente y, por qué no, el planeta.

"Nuestra misión es generar historias locales que puedan viajar y generar interés en el mundo, porque esta también es la función del streaming. De la misma manera que las novelas turcas son un producto que todos nosotros consumimos, creemos que América Latina tiene mucho que decir", sostuvo.

El encuentro con la prensa se dio en un predio de 3.500 metros cuadrados alquilado por la compañía en Guaratiba, a dos horas al oeste del centro de Río de Janeiro, en donde levantaron una imponente escenografía del Siglo XIX para la teleserie "Dona Beja", que cuenta con la estrella televisiva y ganadora del Gran Hermano local Grazi Massafera. Si bien la empresa no da a conocer números, se veía a todas luces que la inversión es descomunal. En el terreno alquilado, construyeron una ciudad de mil metros cuadrados, mientras que el vestuario consta de cerca de 4.000 piezas ("figuños").

La otra teleserie es "Belleza Fatal", un culebrón del Siglo XXI con reconocidas figuras como Camila Pitanga, Camila Queiroz y Giovanna Antonelli, que se filma en San Pablo en una mansión del barrio de Morumbí y en un predio de interiores donde se hacían pruebas de turbinas hidroeléctricas.

"Belleza Fatal es una historia tradicional de venganza, tiene más de thriller, y 'Dona Beja' es más de época; sin ser una remake, hicimos una readaptación de la novela de 1986, cambiando un poco el hecho real de la historia por un ambiente más ficcional con tintes contemporáneos. Es importante testear, porque se trata de líneas editoriales", dijo Albuquerque.

"Entonces, las dos primeras tienen 40 capítulos porque creemos que también esto sería el mínimo para que todas las historias pudieran suceder y para desarrollar una trama sin complicaciones ni que sea muy larga. Empezamos así para generar todo este aprendizaje para los guiones y la producción", ahondó.

Albuquerque llegó a WBD en 2021 y este año absorbió la responsabilidad máxima en la búsqueda de actores, actrices, directores y guionistas. Su arribo al conglomerado se dio luego de acumular 21 años de experiencia en TV Globo, el mayor productor de telenovelas de Brasil, uno de los principales jugadores de la región, y donde ella dejó su huella.

"Fuimos a buscar las historias de base muy melodramáticas que tengan este ADN más latino para hablar de la humanidad de los personajes, sus temáticas y sus conflictos para agregar el ritmo de las series. (...) Hay muchos temas políticos, financieros, cambios de comportamiento generacional y sociales que pasan por todas partes", explicó.

Si bien guarda bajo candado la cantidad de producciones en desarrollo o en carpeta, la creativa aseguró que Argentina es un país de interés para la producción y recordó los tres títulos que trabajan bajo licencia: "Margarita" (un spin-off de "Floricienta"), "Felices los seis" y "Del otro lado del jardín".

Albuquerque se mostraba con ganas de dar a conocer sus nuevas producciones, pero también con cierto nerviosismo o ansiedad porque la apuesta es grande. "Hablamos de la construcción de, tal vez, un nuevo modelo de negocios", detallaba.

El anglicismo "testeo" (hacer pruebas) es una constante en la entrevista. Lo usaba para explicar por qué eligieron Brasil y México como puntos de partida (por su gran mercado interno), para afirmar que todas las ventanas de la compañía estarán a disposición para el visionado de las producciones o para ver qué se contará a futuro.

"Creemos que las historias de narcos en algún momento van a producir un cansancio", afirmó, tras lo cual explicó: "Buscamos enfocarnos en las motivaciones y no solamente en los crímenes o la violencia pura. Todas nuestras discusiones en cada género pasan por ahí, por el ser humano, en sus deficiencias y posibilidades, y cuestionamientos sobre el futuro que la sociedad puede construir. Sin dudas creo que todos vemos que la sociedad actual no está funcionando muy bien".

Ahora bien, ¿Cómo hace esta interminable máquina de producciones audiovisuales para dar en la tecla? Detrás de Albuquerque está el departamento de Data Inside, que se encarga de generar las métricas en redes sociales y la web, así como también de encargos específicos a consultoras que tantean las inquietudes de los potenciales espectadores y la consulta a focus groups.

"Es un trabajo de antropología y de sociología, tenemos que conectar con los movimientos sociales, históricos y de cambios de cada sociedad. A la vez siempre hay que hacer un ejercicio de futurología y estudiar muy profundamente las tendencias", dijo Albuquerque, quien calificó esta tarea como "una locura".

La ejecutiva explicó que no hay una sola estrategia. A veces se encargan tareas específicas y otras organizan talleres de determinadas temáticas en determinados países para ver qué es lo que está sucediendo. El equipo de desarrollo estudia guiones o tratamientos y trabajan de manera mancomunada con personas conectadas con investigaciones. La maquinaria de estos gigantes tiene tentáculos que llegan a todas partes.

"Una de las discusiones actuales -comentó- pasa por buscar muchas historias inspiracionales de gente común que pueda hacer cambios en su vida y su entorno, sin necesitar que todo el mundo cambie, pero que construya algo que sea interesante, que pueda solucionar un problema de su barrio". La referencia era sin duda a la ya exagerada producción de biopics o documentales biográficos.

Sin embargo, Albuquerque cree que los medios solo brindan producciones, de mayor o menor calidad, y que el poder siempre está del lado del espectador. Por eso, no descartan ninguna de las pantallas que tiene la compañía (lHBO, HBO Max, TNT Novelas, etc) para dar a conocer lo suyo, aunque la estrategia de distribución todavía no está definida. "La preocupación es llenar el catálogo de muchas posibilidades. Hay que llegar a un sitio donde esté todo el contendido y las elecciones sean del consumidor. La oferta está muy balanceada dentro de la plataforma".

Luego de casi una hora, la charla regresó hacia el nuevo formato de las telenovelas. Bajo el calor húmedo y agobiante de Río de Janeiro y el rechinar de un ventilador de pie, la narrativa volvió a tomar el primer plano. La consulta es cómo adaptarán el viejo formato telenovelesco para el ama de casa que escuchaba mientras hacía las tareas del hogar a este nuevo tipo de serie, que no deberá perder su gen.

"Decidimos que en nuestras novelas vamos a ir directo sin volver a ningún hecho y siempre con todas las tramas de los actores hacia adentro", dijo sin concesiones, aunque aclaró que hoy el público ya está educado en el vértigo de las series y que desde WBD piensan en audiencias que vayan desde los 12 a los 80 años.

Otra constante fue el factor humano, no sólo en la construcción de las historias, sino también en el debate que lo enfrenta a la inteligencia artificial: "Las historias son pocas y se repiten, lo que las diferencia son las percepciones que traen, entonces buscamos aprender sobre el comportamiento de consumo de la gente. Para crear, aún creemos que el talento hace la diferencia". (Télam)