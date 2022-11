En el quinto de los diez shows previstos en la cancha de River Plate, Coldplay dio anoche la gran sorpresa al contar con Tini como gran invitada, quien se sumó en una balada de la banda británica e interpretó su éxito "Carne y hueso".

La estrella pop local participó del tema "Let Somebody Go", uno de los pasajes más intimistas del espectáculo, que en las cuatro noches anteriores había cantado el líder del grupo Chris Martin a solas en el piano junto a H.E.R., la artista que realiza los números de apertura en este tramo de la gira sudamericana.

Al finalizar esta canción, Tini lanzó los primeros versos de "Carne y hueso", la cual fue inmediatamente reconocida y coreada por la multitud.

Cabe recordar que el grupo británico también había contado en su función del pasado viernes 28 con Jin, el integrante mayor de la banda de K-pop BTS, como invitado especial en el tema "My Universe".

En tanto, Coldplay continuará esta noche con el tramo argentino de su gira "Music of the Spheres World Tour", de la que aún le quedan por delante otras cuatro fechas más para el 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

Así completará su récord absoluto de mayor presencias en el Monumental para un artista en una misma vista, lo cual redondeará una cifra cercana a los 600 mil espectadores. (Télam)