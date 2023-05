"Breaking Bad", la popular y multipremiada serie con Bryan Cranston como un profesor de química diagnosticado con un cuadro terminal que para dejarle un sostén a su familia se mete de lleno en el negocio de la "cocina" de metanfetaminas junto a un exalumno, podrá verse en la pantalla de la señal de cable A&E desde este lunes 29 de mayo a las 22 en el marco del 15to. aniversario de su estreno.

"En ese momento pensaba 'lo mejor que puede salir de esto es hacer un episodio, un piloto, y luego salgo y hago otra cosa porque ¿quién va a estar tan loco como para ver un programa sobre un tipo que muere de cáncer y prepara una droga terrible?'. Ni en mis sueños más locos imaginé que este programa existía, y me hace sentir como si hubiera ganado la lotería", apuntó en diálogo con medios latinoamericanos Vince Gilligan, su creador.

Con un total de 62 episodios a lo largo de cinco temporadas, y tras su final en septiembre de 2013, "Breaking Bad" todavía se mantiene firme en todos los rankings en los que tanto la crítica como los medios especializados la consagran entre "las mejores series de la historia", clasificada cabeza a cabeza con otro aclamadísimo título como "Los Soprano".

Es que la historia, que seguía a Walter White (Cranston) y a Jesse Pinkman -encarnado por Aaron Paul-, quienes atravesaban un sinfín de peligros y temibles adversarios mientras se adentraban en un mundo clandestino para el que ninguno estaba preparado, se consolidó sobre todo por su exploración de la narrativa televisiva llevada a un nuevo nivel, particularmente en relación a lo que constituye a un héroe y a un villano en términos de arquetipos.

"Estaba muy entusiasmado con la idea de tomar al bueno y convertirlo en el malo pero no sabía si funcionaría, tuve el coraje de mi ignorancia. No tengo mucha simpatía al final de la serie por él, pero otras personas sí. Creo que todo el crédito es de Bryan Cranston. No sé cómo lo hace, no sé cómo la gente lo ama tanto como él. También es muy adorable en la vida real, tengo que decir", bromeó Gilligan sobre el personaje protagónico y el intérprete que lo inmortalizó.

Y aunque él mismo se hizo cargo de "El camino", película de Netflix que retomaba la trama de Jesse justo donde el espectador lo dejó en la serie, recuperando su libertad y encarando el asfalto en rumbo a un futuro incierto, Gilligan sostuvo que "Breaking Bad" no debería tener una continuación: "Estoy tan orgulloso del final que esa es la razón por la que me resisto a volver a ella, tengo miedo porque no quiero estropear los recuerdos de la gente", dijo.

"Nos arriesgamos mucho con 'Better Call Saul', y estoy muy feliz y afortunado de decir que 'Breaking Bad' terminó bien, correctamente. No nos quedamos más allá de nuestra bienvenida. Y también quiero desafiarme a mí mismo, ver si todavía tengo algunas ideas nuevas en mí. Ese es mi pensamiento, no es que esté cansado de 'Breaking Bad', quiero ser un buen pastor para ella y los fans. Un buen cuidador y no exagerar, es la verdadera razón", agregó.

En tanto, y de cara al lanzamiento en A&E, Gilligan confesó que espera "que haya futuros fans, que no lo son aún, o gente que aún no haya visto" la serie: "Es mi gran deseo para ustedes que lo disfruten y que les guste. No es un espectáculo para niños, y no presentamos a Walter White como un héroe".

"Y a las personas que ya son fanáticas, gracias por permitir que todo esto suceda. Han cambiado mi vida, la de todos nosotros. Nos hacen hecho muy felices de que les guste nuestro trabajo", concluyó. (Télam)