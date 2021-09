El tradicional Festival Nacional de Folclore de Cosquín anuló las categorías de “voz femenina” y “voz masculina” en su concurso Pre-Cosquín y a partir de la denuncia de la cantante trans Ferni de Gyldenfeldt, habrá un único rubro sin distinción de género: “voz solista” con hasta dos personas seleccionadas.

La participación de Ferni en la sede porteña del Pre-Cosquín donde le fue negada su clasificación en el “Rubro Solista Vocal Femenino” a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje, motivó una denuncia recogida por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Según se relata en la denuncia, la organización alegó que Ferni no podía competir en la categoría “voz femenina” ya que en su DNI figuraba el sexo masculino. Ferni, a pesar de no tener hecho el cambio registral, se autopercibe trans no binaria y utiliza el pronombre femenino.

“Pusimos todo el esfuerzo para que el festival de Cosquín refleje la composición de la sociedad argentina”, manifestó Victoria Donda, titular del Inadi, quien estuvo a cargo del diálogo con las autoridades tras la denuncia por discriminación.

Desde la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín señalaron a Télam que “venimos realizando un trabajo de apertura en diversos rubros, como los conjuntos de malambo o ballet, pero la pandemia nos impidió los plenarios presenciales y seguir actualizando otras cuestiones”.

Ferni, por su parte, destacó que “el Inadi recibió la denuncia y todo tomó ese curso que toman las cosas cuando las ganas, la voluntad, el compromiso, y la fuerza de cambiar lo que es injusto son las que motorizan nuestras acciones”. (Télam)