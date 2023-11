La emblemática banda estadounidense de heavy metal Megadeth regresará a la Argentina para presentarse en el estadio porteño Movistar Arena el 13 de abril de 2024, se informó hoy oficialmente.

La fecha en la Argentina marcará el 30 aniversario desde la primera presentación del grupo al país, que sucedió el 2 de diciembre de 1994 en el estadio Obras Sanitarias. De momento, las entradas para el concierto previsto para abril no se encuentran a la venta.

El tour de la banda liderada Dave Mustaine se enmarca en la gira "Crush the World Tour", que comenzó el pasado 6 de septiembre en Albuquerque, Nuevo México, y que continúa su recorrido por diferentes ciudades de Estados Unidos.

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista.

A lo largo de su extensa carrera, entre otros álbumes, se destacan "Killing Is My Business... and Business Is Good", "So Far, So Good... So What", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Cryptic Writings", "Risk", "Thirt3en" y "Super Collider".

El año pasado, el grupo que completan Kiko Loureiro, James Lomenzo y Dirk Verbeuren presentó el disco "The Sick, The Dying and The Dead" -el primero desde 2016- grabado luego del cáncer de garganta que afectó a Mustaine.

(Télam)