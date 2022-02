El guionista, actor y dibujante Martín Garabal, que recientemente estrenó "Divagar", el flamante podcast de Futurock donde entrevista a personas que admira para conocer sus procesos creativos, explicó que su objetivo fue apostar a que "quien escuche se lleve algo y no sea solo el culto al ego de la entrevista".

"Quería encontrarle un marco, que no fueran entrevistas porque sí, porque está lleno de podcasts de conversación, y aposté a entender cómo esa persona que admiro llegó a donde llegó y cómo trabaja", dijo a Télam Garabal, que también forma parte de "Un mundo maravilloso", otro podcast producido por Spotify donde comparte diez minutos diarios de humor improvisado con "Charo" López, Adrián Lakerman y Alexis Moyano.

"Parte de sentir admiración por alguien tiene que ver con el enigma de cómo hace lo que hace", agregó Garabal sobre el hilo conductor de esta propuesta que llegó de la mano de Agustín Genoni, oyente de "Últimos cartuchos", el programa de radio que hacía con Migue Granados.

Interesado en cómo encaraba las entrevistas Garabal surgió "Divagar", en principio seis episodios cuyos dos primeros (con Elizabeth "La Negra" Vernaci y otro en dupla con Malena Pichot y Julián Lucero) ya se encuentran disponibles en plataformas.

MIRÁ TAMBIÉN La Biblioteca del Congreso celebra al rock argentino con una muestra y un ciclo de cine

Télam: ¿Cuál fue el criterio para elegir los nombres para los seis primeros episodios?

Martín Garabal: Me ha pasado con amigos que al día de hoy no entiendo bien cómo trabajan y por eso en el podcast hay entrevistas a gente cercana y que admiro mucho como (el actor y guionista) Santiago Korovsky y (el dibujante) Alexis Moyano o también Cecilia Fanti y Magalí Etchevarne, que son dos escritoras que, además de leerlas mucho, me encanta lo que hacen y la idea es hablar también del mundo de la escritura, las mujeres en la escritura. Pero hay de todo y algunas son entrevistas en duplas, que son más difíciles pero me interesaba ese debate que se armaba entre los dos. Por ejemplo, de Malena y Julián, que trabajaron juntos en "Cualca", "Jorge", "Por ahora" y "Finde", quería saber cómo era ese laburo conjunto e invitarlos a que entre ellos también se preguntaran cosas.

Click to enlarge A fallback.

T: ¿Con qué te encontraste hasta ahora? ¿Creés que todo proceso creativo es un proceso consciente?

MG: Por ejemplo, la Negra que arrancó cuando era muy pendeja y se abrió paso a los machetazos en un mundo de hombres sin darse cuenta, en la entrevista va tomando registro del "a mí no me costó" al "ahora que lo pienso sí me costó" y cuando se escucha a sí misma finalmente dice "fue un quilombo". También hay mucho de eso en la charla con Magali y con Fanti sobre el mundo de la literatura y las mujeres, sobre lo que entiende el mercado que tienen que escribir las mujeres: que los hombres parecen hablar de lo universal y las mujeres hablan de cosas de mujeres. Se exploran bastante esos matices y cada uno tiene sus bemoles respecto a la creatividad.

MIRÁ TAMBIÉN Tras la censura, restauran el final original de El Club de la Pelea en China

T: ¿Las nuevas tecnologías y los nuevos modos de hacerse ver cambiaron la forma en que la gente arma sus procesos creativos?

MG: Totalmente. Hay un capítulo con dos grandes exponentes de Youtube que son Jorge Pinarello de "Te lo resumo así nomás" que tiene uno de los canales con más seguidores, más de seis millones, y su inspiración e influencia que es Agustín Ferrando de "Tiranos, temblad", el canal de acontecimientos uruguayos que Jorge admira profundamente pero que tiene un público más reducido. Entonces se dan estas cuestiones de "este es mi ídolo, empecé por lo que vi de él y mi proyecto se volvió mucho más masivo".

T: ¿Cómo trabajás el proceso de entrevista?

MG: Me gusta mucho conversar, en algunos casos puntuales vi otras entrevista para no ir a buscar donde no hay o no repetirme, pero para mí es más importante la repregunta, cualquier plan construido se pone a prueba apenas arrancas y te das cuenta cómo está el otro. Por ejemplo, hubo un hallazgo con la Negra que, si bien hicimos la entrevista por zoom y sin cámara, me di cuenta que le daba pudor hablar de cosas "solemnes" o ser cursi o sensible y yo le dije "qué loco que decir cualquier barbaridad al aire no te da vergüenza pero decir que te colgás de las alas de Humberto sí" y eso me dio mucha ternura. Pero si por ahí yo estaba leyendo la siguiente pregunta me perdía de preguntar eso. Fue una inflexión en la voz, una risa nerviosa y me di cuenta que tal vez había algo ahí.

T: Hiciste videos, series, radio, ¿Qué encontraste en el podcast que no tienen otros formatos?

MG: Me gusta que no requiere de todos tus sentidos al mismo tiempo. Estamos tan bombardeados de estímulos que tener despejado uno puede estar bien, me pongo a lavar los platos y escucho, manejo y escucho, camino y escucho un podcast y es genial, es algo que te permite conectar desde otro lado y sin tanto estímulo.

T: ¿Qué otros proyectos tenés para este 2022?

MG: Estoy escribiendo para una ficción, es algo de Korovsky para Netflix y es todo lo que puedo decir; los podcast y estoy con otras cosas: mi canal de Youtube, videos cortos. Desde el 2021 que no me imagino volviendo a algo diario, prefiero estas burbujas. (Télam)