La intérprete Vivi Verri estrenará el viernes con un recital en el porteño Complejo Teatral Regina su reciente tercer disco “Romántica”, el primero que dedica íntegramente al bolero, un género al que define como “maravilloso, versátil, poético e intensamente dramático”.

“El bolero te permite hablar del amor y del desamor y los desencuentros o encuentros amorosos con un otro con una poesía y un ritmo muy particular”, abunda Verri en diálogo con Télam.

La artista oriunda del barrio de Floresta y emparentada con el tango, mostrará “Romántica” el 5 a las 20.30 en la sala sita en Avenida Santa Fe 1235, con localidades en venta por Plateanet.

En la placa visita clásicos como “Te Extraño”, “Uno”, “Qué tal te va sin mí” y “La Tirana”, entre otros, combinado con piezas inéditas de Chico Novarro y Marta Pizzo y su primera composición: "Amé a un extraño".

Vivi se presentará acompañada por Daniel García (piano, arreglos y dirección musical), Jorge Rabito (bajo), Sergio Liszewick (guitarra), Jorge Giorno (batería y percusión) y José Luis Lopetegui (saxo), con el bandoneonista Nico Perrone y el pianista Oscar de la Peña como músicos invitados.

Télam: ¿Cómo nació la veta exclusivamente “Romántica” que se escucha en este tercer disco solista?

Vivi Verri: Es algo que me acompaña desde siempre, porque soy una cantante que le gusta incursionar en esa temática, tanto en el tango (que me vio nacer como artista) como en el bolero y la canción romántica, que son géneros que también me acompañan desde pequeña. El recuerdo de nuestras mañanas de sábados compartidas escuchando música, me inspiró para crear este tercer disco.

T: ¿Cuáles canciones abrieron este camino hacia el bolero y marcaron el rumbo del disco?

VV: El bolero vino de la mano de Javier Solis con su hermoso repertorio, pero en este proyecto también aparecieron temas nuevos, de compositores actuales que con un idioma actual, abordan la temática del amor y los vínculos interpersonales y sus conflictos y la verdad que me entusiasmé en hacer una unión de temas clásicos con estos temas nuevos e inéditos, que reciben desde mi voz, la primera interpretación.

T: ¿Puede pensarse que es un proyecto brotado en pandemia?

VV: La pandemia nos obligó a estar más tiempo con nosotros mismos, impedidos del contacto físico con el exterior, pero en un gran encuentro con nosotros mismos, y este encuentro en mí fue muy positivo y me despertó una energía creativa, que me permitió gestar el disco, producir el repertorio y componer un tema; balance altamente positivo a pesar del momento dramático mundial.

T: ¿Este paso implica abandonar el tango?

VV: El tango vive en mí, es mi identidad, me apasiona, me estimula, me inspira, y jamás lo abandonaría. En esta etapa sumo un género más a mi curiosidad interpretativa, pero el tango es mi gran compañero. Y como no abandono el tango, el sábado 11 de diciembre a las 14.30 estaremos junto a Amalia Escobar en piano, celebrando el Día Nacional del Tango en La esquina de Homero Manzi, en San Juan y Boedo, formando parte de la programación de Bares Notables de la ciudad, certamen que gané en 2019. (Télam)