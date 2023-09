La actriz francesa Emmanuelle Béart, premiada por su papel en el drama de época de 1987 "Manon del manantial" y mejor conocida a nivel mundial por la primera entrega de "Misión imposible", dio a conocer que fue víctima de abuso sexual infantil por parte de un familiar a través de un documental sobre la temática que será emitido televisivamente en ese país el próximo 24 de septiembre.

Se trata de "Such a resounding silence" ("Un silencio tan sonoro", en español), película que la intérprete de 60 años codirigió junto a la cineasta de origen ucraniano Anastasia Mikova y que cuenta con otros cuatro testimonios de personas abusadas en su infancia, una problemática que en Francia registra una cifra de 160.000 casos anuales, según Ciivise, la comisión gubernamental creada para la protección de menores y para buscar la eliminación de esa forma de violencia.

Según consignó la agencia de noticias AFP, la noticia fue revelada esta mañana durante una conferencia de prensa en presentación de la cinta, en el que Mikova habló en nombre de Béart, quien no estaba presente, al asegurar que la actriz fue abusada por uno de sus familiares entre los 10 y los 14 años, aunque decidió no identificarlo porque no se condice con "el abordaje del filme".

Además, en un mensaje en video que envió para el evento, la también intérprete de la aclamada "8 mujeres" (2002) explicó que si bien inicialmente no tenía intenciones de hablar sobre su propia experiencia y su principal interés era poner el foco en las víctimas que forman parte del documental, "su honestidad y su valentía" la alentaron a alzar la voz.

"Como mi padre, mi madre y mis amigos no notaban nada, podías hacerlo otra vez, y lo hiciste, durante cuatro años", se puede escuchar a Béart, dirigiéndose a su victimario, mediante un relato en off en la película, antes de recordar que fue su abuela quien la "salvó" de esa situación.

La actriz, que fue nominada ocho veces en los premios César que entrega la Academia de Cine francesa, lleva más de 50 títulos en su carrera tanto para la pantalla grande como en la TV, entre los que destacan sus roles en los filmes "La bella mentirosa" (1991), "Un corazón en invierno" (1992) y "El placer de estar contigo" (1995), entre más. (Télam)